Γαλλία: Είμαστε έτοιμοι να επιβάλουμε εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Γαλλία είναι έτοιμη «να προχωρήσει παραπέρα» και να απαγορεύσει το ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσε την Παρασκευή στο CNN ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ.

Ο Λεμέρ χαρακτήρισε την επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, «σφαγή» και είπε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει «να εντοπιστούν, να διωχθούν και ενδεχομένως να καταδικαστούν για αυτά τα εγκλήματα. Όσον αφορά τη Γαλλία, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε περαιτέρω και να αποφασίσουμε την απαγόρευση του πετρελαίου και είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι τα επόμενα βήματα και οι επόμενες συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε αυτό το ζήτημα της απαγόρευσης του ρωσικού πετρελαίου», ανέφερε.



Ο Λεμέρ τόνισε ότι οι τρέχουσες κυρώσεις που συμφωνήθηκαν από την ΕΕ ήταν πολύ αποτελεσματικές και «οι πιο βαριές από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Νωρίτερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ανακοίνωσε ότι το διήμερο 30-31 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί η Ουκρανία, η Άμυνα και η Ενέργεια.

«Όπως συζητήθηκε στις Βερσαλλίες και κατά τη διάρκεια του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει χώρα στις 30 και 31 Μαΐου. Στην ατζέντα, κυρίως η Άμυνα, η Ενέργεια και η Ουκρανία», έγραψε ο Σ. Μισέλ σε ανάρτησή του στο Twitter.

