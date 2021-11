Αυστραλία: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη για το κλίμα

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στις μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των πολιτικών της κυβέρνησης για το κλίμα και για τις στρατηγικές που πρότεινε στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκώβη.

Στην πρώτη νόμιμη διαδήλωση που έγινε στο Σίδνεϊ έπειτα από λοκντάουν μηνών για την αντιμετώπιση της Covid-19, περίπου 1.000 άνθρωποι έκαναν πορεία υπέρ της παγκόσμιας ημέρας δράσης για κλιματική δικαιοσύνη, ένα παγκόσμιο κίνημα που δραστηριοποιήθηκε στη διάρκεια της συνάντησης COP26.

«Είμαστε όλοι στους δρόμους για να δείξουμε ότι θέλουμε περισσότερα από την κυβέρνησή μας», δήλωσε η Τζόρτζια, μία διαδηλώτρια.

Διαδηλωτές κρατούσαν πινακίδες με τις επιγραφές, «Χρειαζόμαστε ανθρώπινη αλλαγή, όχι κλιματική αλλαγή» και «Κόκκινος Συναγερμός για την Ανθρωπότητα», όπως φαίνεται σε εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης.

