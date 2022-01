Αρχιεπίσκοπος Αμερικής για Ολοκαύτωμα: Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε

«Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τις πολύτιμες ζωές που χάθηκαν και οφείλουμε να τις τιμούμε ζώντας σε έναν κόσμο, στον οποίο η αλήθεια της ανθρωπιάς μας φέρνει συμπόνια και αγάπη», διεμήνυσε για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής προέτρεψε όλους «να δεσμευτούμε εκ νέου για την εξάλειψη του αντισημιτισμού και κάθε προκατάληψης μίσους από την κοινωνία».

On #HolocaustMemorialDay, let us re-commit to erasing anti-Semitism and all hateful prejudice from society. Let us never forget the precious lives lost, and honor them by living in a world where the truth of our shared humanity elicits compassion and love.