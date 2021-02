Από το βάθρο στο Καπιτώλιο και, πλέον, στο δικαστήριο...

Η πισίνα ήταν το «βασίλειό» του. Το ήρεμο, ασφαλές μέρος του. Εξω από το νερό, ο Κλιτ Κέλερ αισθανόταν ως «κανένας» Ενιωθε πως δεν είχε σκοπό στη ζωή του. Σε μικρό χρονικό διάστημα, τα πέντε Ολυμπιακά μετάλλιά του είχαν μείνει σε ένα σπίτι που δεν μπορούσε να μπει. Ηταν η εποχή που έζησε, ως άστεγος, για δέκα μήνες στο αυτοκίνητό του... Η εικόνα του στην εισβολή στο Καπιτώλιο των Η.Π.Α., στις 6 Ιανουαρίου, τον φέρνει ξανά αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη. Πλέον, στις δικογραφίες, είναι ο «Ανθρωπος 1».

Ο 38χρονος Κέλερ αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς του 2000, του 2004 και του 2008, σε Σίδνεϊ, Αθήνα και Πεκίνο αντίστοιχα και είναι Ολυμπιονίκης στα 400μ. ελεύθερου (δύο χάλκινα μετάλλια) και στη σκυταλοδρομία 4Χ200μ. (δύο χρυσά και ένα ασημένιο). Το 2004, μάλιστα, στην ομάδα 4Χ200 με τον Μάικλ Φελπς και τον Ράιαν Λόχτε, είχε σημαντική συμβολή στην κόντρα με τον Αυστραλό Ιαν Θορπ. Τα βίντεο της εισβολής απεικόνιζαν έναν άνδρα με γενειάδα και το μπουφάν της ολυμπιακής ομάδας κολύμβησης των Η.Π.Α.. Το FBI όχι μόνο κατέληξε πως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, αλλά του απήγγειλε και επτά ομοσπονδιακές κατηγορίες.

Η ενδυματολογική επιλογή, με τη σημαία της Αμερικής, έμοιαζε συμβολική. Ηταν η ένδειξη «πατριωτισμού» των οπαδών του τότε απερχόμενου προέδρου της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, που θεώρησαν καθήκον τους την ανατροπή νόμιμων εκλογικών αποτελεσμάτων... Το οπτικό υλικό από το Καπιτώλιο τον τοποθετεί στη σκηνή, όμως δεν του χαρίζει απαραίτητα και πρωταγωνιστικό ρόλο σε εκείνο το θέατρο του παραλόγου... Ο Κέλερ φαίνεται από τις κάμερες να περπατά κρατώντας ένα μπουκάλι νερό και δεν δείχνει να μετέχει σε αξιόποινες πράξεις.

Ο παλαίμαχος κολυμβητής, που γεννήθηκε στη Νεβάδα και μεγάλωσε στην Αριζόνα, ζει στο Κολοράντο Σπρινγκς, περίπου 2.700 χλμ. μακριά από την Ουάσινγκτον. Μετά την αρχική σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος. Δεν σχολίασε ποτέ δημοσίως την απόφασή του να βρεθεί στην πρωτεύουσα ούτε αιτιολόγησε τη στάση του. Το περιβάλλον του, αν και έχει απομακρυνθεί από την οικογένειά του, τονίζει ότι όπως πολλοί αθλητές, δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στην «πραγματική ζωή» μετά το τέλος της αθλητικής καριέρας του.

Olympic gold medalist swimmer Klete Keller charged for his alleged role in last week's Capitol riot https://t.co/xaaPS1XxWj pic.twitter.com/ASKcUVlZMU

Ο γάμος του «κατέρρευσε» και δικαστήρια τού απαγόρευσαν για τέσσερα χρόνια να επισκέπτεται τα τρία παιδιά του, αν και ζούσε μόλις λίγα λεπτά μακριά τους... Είχε λάβει πτυχίο από το πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, όμως σπάνια κατόρθωνε να κρατήσει για καιρό κάποια από τις πολλές εργασίες πωλητή που έβρισκε. Για να πληρώνει τις διατροφές, έφτασε στα όρια της χρεοκοπίας και για δέκα μήνες, το 2014, κοιμόταν στο αυτοκίνητό του και έκανε μπάνιο στο γυμναστήριο στο οποίο είχε κρατήσει τη συνδρομή του.

Θεωρούσε την προσωπική αποτυχία του σημαντικότερη και πιο «βαριά» από κάθε ήττα ή απώλεια μεταλλίου στην πισίνα. Σε μία παλαιότερη συνέντευξή του στο podcast του Olympic Channel, είχε ομολογήσει ότι «έγινα τεμπέλης, κακομαθημένος και δίχως κίνητρο και σκοπό. Πίστευα πως όσα μαθήματα είχα λάβει από τον αθλητισμό, θα με ακολουθούν για πάντα, αλλά δεν ήταν έτσι».

Olympic gold medal swimmer Klete Keller has been identified in this video. The athlete, who was spotted in this clip by former teammates, was wearing a U.S. Olympic team jacket. pic.twitter.com/SL1gUpSiih