O Μπάιντεν ρυθμίζει τα θέματα των τρανσέξουαλ αθλητών

Μία από τις προτεραιότητες του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ήταν η αντιστροφή της πολιτικής τού προκατόχου του, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τους τρανσέξουαλ. Οι συντηρητικοί νομοθέτες είχαν επιδιώξει να περιορίσουν την πρόσβαση τους στην υγειονομική περίθαλψη, στις δημόσιες τουαλέτες και κυρίως στα σπορ. Η πρώτη μέρα του νέου «πλανητάρχη» στον Λευκό Οίκο, ωστόσο, συνοδεύτηκε από εκτελεστική εντολή που απαγορεύει τις διακρίσεις των τρανσέξουαλ μαθητών, λόγω φύλου.

Μερικές ημέρες αργότερα, ο Μπάιντεν ακύρωσε την απαγόρευση της προηγούμενης κυβέρνησης για τη διαφυλική στρατιωτική θητεία. Ωστόσο, ως το τέλος Ιανουαρίου έξι πολιτείες είχαν εισάγει νέα νομοσχέδια με στόχο τον περιορισμό των διεμφυλικών αθλητών. Στη Βόρεια Ντακότα, κρατικοί νομοθέτες πέρασαν νόμο για απαγόρευση σε φοιτητές να συμμετέχουν σε αγωνίσματα που δεν ανταποκρίνονται στο βιολογικό φύλο τους... Στην πολιτεία του Μισισιπή, ψηφίστηκε αντίστοιχος που δεν επιτρέπει σε τρανσέξουαλ να αγωνίζονται σε ομάδες γυναικών.

Trans people belong in sports. Trans youth belong in sports. TRANS GIRLS BELONG IN SPORTS! Period. Grab a shirt and show your support for trans inclusion in sports. When one of us wins, we all win! ✊🏽💯 @BreakingT @TheWNBPA @ACLU #NGWSDhttps://t.co/zQp9L6mI2U