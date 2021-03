Aνοιγμα της Red Bull Racing στην αμερικανική αγορά με τη Walmart

Η νέα σεζόν της Red Bull Racing – Honda στη Formula 1 θα αρχίσει με... μισό όνομα, αλλά και με μία νέα συμφωνία που φέρνει την ομάδα στις αγορές των ΗΠΑ. Η Red Bull ξεκαθάρισε ότι δεν θα αναζητήσει νέο χορηγό επωνυμίας, μετά τον «χωρισμό» με την Aston Martin, η οποία την συνόδευε από το 2018, όμως το χαρτοφυλάκιο δεν μειώθηκε, με έναν νέο σπόνσορα. Ο διευθυντής, Κρίστιαν Χόρνερ, ανακοίνωσε την ετήσια (αρχικά) συμφωνία με τη Walmart, που αποτελεί άνοιγμα στην Αμερική.

Hey @Walmart, looking good on the RB16B 👀



We’re excited to be joined by the global retail giant in 2021 💪🏁 pic.twitter.com/0euVjvMHtQ