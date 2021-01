Αναχώρησε για την κεντρική Μεσόγειο το σκάφος διάσωσης μεταναστών και προσφύγων Ocean Viking

Το Ocean Viking, το σκάφος της ΜΚΟ SOS Méditerranée, που διασώζει πρόσφυγες και μετανάστες στη θάλασσα, αναχώρησε σήμερα από το λιμάνι της Μασσαλίας (νοτιοανατολική Γαλλία) για την κεντρική Μεσόγειο όπου πολλαπλασιάζονται οι προσπάθειες διάπλου των υποψήφιων μεταναστών, ανακοίνωσε η οργάνωση στο Twitter.

«Τις επόμενες ημέρες, τα 22 μέλη του πληρώματος διάσωσης και η ιατρική ομάδα του @SOSMedInl θα εξασκηθούν σε επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα», ανέφερε σήμερα σε ένα τουίτ η SOS Méditerranée.

