Αφγανιστάν: Πολλοί πολίτες νεκροί από έκρηξη βόμβας έξω από τζαμί στην Καμπούλ

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη βόμβας έξω από τζαμί στην Καμπούλ στο οποίο τελούνταν μνημόσυνο για τη μητέρα του εκπροσώπου των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη, ωστόσο το Ισλαμικό Κράτος έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων κατά των Ταλιμπάν από τότε που ανέβηκαν στην εξουσία.

Νοσοκομείο της Καμπούλ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ιταλία, ανέφερε πως έχει δεχθεί τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη. Οι Ταλιμπάν απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το τζαμί.

Picture of today's Kabul suicide bombing. At least 4 of the wounded are being treated at the hospital of Emergency NGO @emergency_ngo. pic.twitter.com/8xndzRgQ1b