Gaming Event στο Public με το Call of Duty: Modern Warfare

To Public υποδέχεται το Call of Duty: Modern Warfare και σας δίνει τη δυνατότητα να το δοκιμάσετε πρώτοι, αλλά και να κερδίσετε πολλά και πλούσια δώρα.

Πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 20.00, το κατάστημα Public στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall (πάροδος Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δημήτριος, 17346), σας περιμένει να μάθετε τα πάντα για το παιχνίδι, να παίξετε και να κερδίσετε τη κονσόλα PS4, κάρτες PlayStation, ακουστικά, χειριστήριο Nacon και άλλα μοναδικά δώρα.



Μαζί με εσάς θα αναμετρηθούν, δοκιμάζοντας πρώτοι την τελική έκδοση του παιχνιδιού, YouTubers και δημοσιογράφοι ειδικοί στο gaming.

Διεκδικήστε μέσα από κλήρωση τα παρακάτω δώρα:



• 1 κονσόλα PlayStation 4



• 5 κάρτες PSN αξίας 20€ έκαστη



• 1 σετ ακουστικών Big Ben V.3



• 1 χειριστήριο PS4 Nacon Unlimited



• 5 αντίτυπα του Call of Duty: Modern Warfare



• 50 συλλεκτικές φιγούρες Call of Duty: Modern Warfare και



• 100 συλλεκτικές αφίσες διπλής όψης A2 Call of Duty: Modern Warfare