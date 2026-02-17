Το Υπουργείο Ναυτιλίας προειδοποιεί τα ελληνικά πλοία για παρεμβολές στα Στενά του Ορμούζ

Το υπουργείο Ναυτιλίας στέλνει επείγον σήμα σε ελληνικά πλοία σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας που διαμορφώνεται στα Στενά του Ορμούζ, με φόντο την κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Αυτό αναφέρει η «Καθημερινή», υπογραμμίζοντας ότι, στις 3 Φεβρουαρίου αναφέρθηκε περιστατικό ύποπτης δραστηριότητας 16 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν εντός της εισερχόμενης ζώνης κυκλοφορίας των Στενών του Ορμούζ.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι κατά τη διέλευση πλοίου, αυτό δέχθηκε κλήση VHF μέσω επικοινωνίας bridge–to–bridge με οδηγία να σταματήσει τις μηχανές του και να προετοιμαστεί για επιβίβαση, χωρίς να δοθεί νόμιμη αιτιολογία, ενώ δύο μικρά σκάφη με εμφανή τοποθετημένο οπλισμό πραγματοποίησαν επανειλημμένες προσεγγίσεις, πλησιάζοντας το πλοίο σε απόσταση έως και 50 ποδιών. Το εν λόγω πλοίο δεν σταμάτησε και συνέχισε κανονικά την προγραμματισμένη πορεία του.

Γίνεται, επίσης, αναφορά σε αυξημένα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και παρεμβολών GPS που έχει παρατηρηθεί στα πλοία που διαπλέουν τα Στενά του Ορμούζ και επηρεάζουν την ηλεκτρονική πλοήγηση, καθώς και στην παρουσία μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ και στα γειτονικά ύδατα.

Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται/υπενθυμίζεται στα πλοία που διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ «να εφαρμόζουν το εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης (BMP) για τη ναυτική ασφάλεια και να παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση διατηρώντας επίγνωση της δραστηριότητας μικρών σκαφών στην περιοχή τους».

Επίσης, συστήνεται στα πλοία να είναι προετοιμασμένα για πλοήγηση χωρίς τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων τους, σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν παρεμβολές και να αναφέρουν στα επιχειρησιακά κέντρα της περιοχής κάθε ύποπτη δραστηριότητα ή ηλεκτρονικές παρεμβολές που παρατηρούν».

Οι συστάσεις αυτές, σύμφωνα με το υπουργείο, πρέπει να συνεκτιμηθούν υπό το πρίσμα:

της περαιτέρω συγκέντρωσης ναυτικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, της διεξαγωγής ναυτικής άσκησης ετοιμότητας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ με την ονομασία «Smart Control of Hormuz Strait» και

των πρόσφατων αντιδράσεων του Ιράν αναφορικά με την καταχώριση των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, μεταξύ των ιρανικών αντιμέτρων/αντιποίνων ενδέχεται να είναι η ενδελεχής επιθεώρηση εμπορικών πλοίων με προορισμό την Ευρώπη ή άλλη επιθετική ενέργεια κατά πλοίων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την αυστηρή τήρηση των συστάσεων αυξημένης επαγρύπνησης και αναφοράς περιστατικών στα φίλια Επιχειρησιακά Κέντρα της περιοχής.

«Ευνόητη θεωρείται η τήρηση της μέγιστης δυνατής απόστασης από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και, όπου είναι εφικτό, να ακολουθείται διαδρομή πλησίον της ακτογραμμής των ΗΑΕ, του Ομάν και της Σαουδικής Αραβίας. Ομοίως κατά τον διάπλου της νότιας Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Αντεν, ο πλους να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή απόσταση από τα χωρικά ύδατα της Υεμένης και Σομαλίας, τηρώντας συνεχή επικοινωνία με τα φίλια Επιχειρησιακά Κέντρα στην περιοχή και λαμβάνοντας επικαιροποιημένη πληροφόρηση για την υπόψη θαλάσσια περιοχή. Σημειώνεται συναφώς η ύπαρξη πληροφοριών περί συνεργασίας των Χούθι με την οργάνωση Al-Shabaab στη Σομαλία», σημειώνεται.