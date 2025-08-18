Super deal της Pioneer Marin Group με την ιαπωνική Nisshin Shipping - Αύξησε στα 9 τα ιδιόκτητα πλοία της

Η ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, Pioneer Marine Group, ιδιοκτήτρια πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου, αύξησε τον στόλο της μετά από μια διπλή συμφωνία πώλησης και αγοράς με την ιαπωνική Nisshin Shipping.

Η ναυτιλιακή δήλωσε στο TradeWinds ότι απέκτησε το κινεζικής κατασκευής Aston Trader 39.500 dwt (κατασκευής 2017) και το ανοιχτού τύπου πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Hamburg Pearl επίσης 39.500 dwt (κατασκευής 2016).

Μετά τη συμφωνία με την ιαπωνική εταιρεία, ο ιδιόκτητος στόλος της Pioneer Marine Group αυξήθηκε στα εννέα πλοία, με τέσσερα ακόμη να βρίσκονται υπό την εμπορική διαχείριση της ναυτιλιακής.

Οι δύο εταιρείες δεν ανακοίνωσαν τα ποσά της συμφωνίας. Το Aston Trader αναφέρεται ότι είναι σε 10ετή ναύλωση από τη Norden της Δανίας. Η VesselsValue αξιολογεί την αξία του πλοίου στα 19,5 εκατ. δολάρια.

Το Hamburg Pearl έχει αποτιμηθεί στα 17,85 εκατ. δολάρια. Το πλοίο έχει ναυλωθεί για τρία χρόνια από την Oldendorff Carriers στη Γερμανία.

Εκπρόσωπος της Pioneer Marine δήλωσε στο TradeWinds ότι η εταιρεία ήθελε να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στον συγκεκριμένο τομέα και είδε μια ευκαιρία να αποκτήσει τα δύο πλοία και να επεκταθεί. Ο στόλος αποτελείται από handymaxes έως και kamsarmax.

Τον Ιανουάριο, η εταιρεία είχε δηλώσει ότι ήταν έτοιμη να κινηθεί γρήγορα σε περίπτωση που προκύψει μια νέα ευκαιρία, μετά τη διαγραφή του δημόσιου βραχίονά της στο Όσλο.

Της εξαγοράς ηγήθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Παπούλης και η οικονομική διευθύντρια Κορίνα Ταπακτσόγλου το 2021, μετά την πώληση του προηγούμενου στόλου της. Η Pioneer καταχωρήθηκε στον κατάλογο NOTC στις 25 Μαρτίου 2014.

Τέσσερα άλλα πλοία έχουν αγοραστεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων κερδοφόρων ετών λειτουργίας του ομίλου υπό τη διαχείριση των Παπούλη και Ταπακτσόγλου. Τον περασμένο Ιούνιο, ο όμιλος ενίσχυσε τον στόλο του με την αγορά ενός κινεζικού πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου.

Το κινεζικής κατασκευής V Rich, χωρητικότητας 56.500 dwt (κατασκευής 2014), παραδόθηκε και μετονομάστηκε σε Myra Bay. Σύμφωνα με τους μεσίτες, η Pioneer πλήρωσε 17,8 εκατ. δολάρια για το πλοίο.