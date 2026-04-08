Νορβηγία για Στενά του Ορμούζ: Μετά την εκεχειρία, η κατάσταση παραμένει ανεπίλυτη και απρόβλεπτη

Η εκεχειρία δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν δεν έχει ακόμη προσφέρει επαρκή σαφήνεια ώστε τα νορβηγικά πλοία να ξαναρχίσουν τα δρομολόγιά τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε την Τετάρτη η Νορβηγική Ένωση Πλοιοκτητών (NSA).

Ο κλάδος, που εκπροσωπεί 130 εταιρείες με περίπου 1.500 πλοία παγκοσμίως, δήλωσε ότι η κατάσταση ασφάλειας στον Κόλπο παραμένει αβέβαιη και ότι οι πλοιοκτήτες αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες.

«Παρατηρούμε τα σημάδια μιας εκεχειρίας, αλλά η κατάσταση στο Ορμούζ παραμένει ανεπίλυτη και απρόβλεπτη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της NSA, Κνουτ Αρίντ Χάρεϊντε, όπως μετέδωσε το Reuters.

Η διαταραχή στα Στενά, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια στενά στον κόσμο, έχει αναγκάσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια, να ανακατευθύνουν τα φορτία και να βασίζονται σε δαπανηρές εναλλακτικές λύσεις για να διατηρήσουν τη ροή των εμπορευμάτων μέσω του Κόλπου.

«Δεν είναι ακόμη σαφές υπό ποιες συνθήκες μπορεί να πραγματοποιηθεί ασφαλής διέλευση. Οι πλοιοκτήτες αξιολογούν την κατάσταση και δεν θα επαναλάβουν τις μεταφορές έως ότου υπάρξει πραγματική ασφάλεια για την ασφαλή διέλευση», δήλωσε ο Hareide.

Υπενθυμίζεται πως η Maersk υποστήριξε νωρίτερα την Τετάρτη πως η εκεχειρία δεν παρείχε ακόμη επαρκή βεβαιότητα για την επανέναρξη των κανονικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι περίπου 15 χώρες σχεδίαζαν να διευκολύνουν την επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ.