Maersk: Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή δεν παρέχει ακόμη πλήρη ναυτιλιακή ασφάλεια

Ο ναυτιλιακός «κολοσσός» Maersk υποστήριξε την Τετάρτη πως η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ενδέχεται να δημιουργήσει ευκαιρίες διέλευσης για τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι δεν παρέχει ακόμη πλήρη ναυτιλιακή ασφάλεια.

Όπως σημείωσε το Reuters, o πόλεμος που ξεκίνησε με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, ακολουθούμενος από ιρανικές επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή και το κλείσιμο του Ορμούζ, έχει φέρει τη ναυτιλία στον Κόλπο σχεδόν σε ακινησία, με αντίκτυπο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

«Οποιαδήποτε απόφαση για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα βασίζεται σε συνεχείς εκτιμήσεις κινδύνου, στενή παρακολούθηση της κατάστασης ασφάλειας και διαθέσιμες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές και τους εταίρους», ανέφερε η Maersk.

«Προς το παρόν, ακολουθούμε μια προσεκτική προσέγγιση και δεν προβαίνουμε σε αλλαγές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες» συμπλήρωσε η εταιρεία.