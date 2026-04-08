Reuters: Η Χεζμπολάχ προχώρησε σε κατάπαυση του πυρός

Η Χεζμπολάχ σταμάτησε τα πυρά εναντίον του βόρειου Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στο πλαίσιο της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν που ανακοινώθηκε νωρίτερα, δήλωσαν στο Reuters τρεις λιβανέζικες πηγές κοντά στην οργάνωση.

Πάντως, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης για μια νότια πόλη, υποδεικνύοντας ότι θα επιτεθεί σύντομα εκεί, αφού ο Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα ότι η δύο εβδομάδων εκεχειρία Ιράν-ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, αναμένεται να εκδώσει δήλωση στην οποία θα περιγράφει την επίσημη θέση της σχετικά με την εκεχειρία και τον ισχυρισμό του Νετανιάχου ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται, αναφέρουν οι τρεις λιβανέζικες πηγές.