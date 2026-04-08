Βρετανία: Επίσκεψη Στάρμερ στον Περσικό Κόλπο - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη συναντήσεις στον Περσικό Κόλπο με ηγέτες της περιοχής, μετά από τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και με το ενδιαφέρον του Λονδίνου να στρέφεται στη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σημειώνεται πως η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί πριν από τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε χθες το βράδυ, η οποία θα φέρει μια στιγμή ανακούφισης στην περιοχή και στον κόσμο», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

«Μαζί με τους εταίρους μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε και να διατηρήσουμε αυτή την εκεχειρία, να την μετατρέψουμε σε μόνιμη συμφωνία και να ανοίξουμε ξανά τα Στενά του Ορμούζ».

Ο Στάρμερ, ο οποίος έχει δεχτεί έντονη κριτική από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν υποστήριξε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, έχει διοργανώσει πολυεθνικές συναντήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας στενού, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για το εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανέφερε το Reuters.

Ο Στάρμερ θα συζητήσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την «υποστήριξη και διατήρηση της εκεχειρίας, προκειμένου να επιτευχθεί μια μόνιμη λύση στη σύγκρουση και να προστατευθεί η βρετανική και η παγκόσμια οικονομία από περαιτέρω απειλές».