Μερτς για Στενά του Ορμούζ: Η Γερμανία θα αναλάβει δράση για την ελεύθερη διακίνηση των πλοίων

Η Γερμανία θα λάβει μέτρα για να προστατεύσει την ελευθερία διακίνησης των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε την Τετάρτη ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, καλωσορίζοντας τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα.

Ο Γερμανός ηγέτης πρόσθεσε πως το Βερολίνο δίνει έμφαση στις διπλωματικές προσπάθειες και διατηρεί στενή επαφή με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους του.

Αναφορικά με την κατάπαυση του πυρός ο Μερτς υπογράμμισε τη σημασία της επίτευξης, μέσω της διπλωματίας, ενός μόνιμου τερματισμού του πολέμου στο άμεσο μέλλον.