Αεροπορικές: Οι διαταραχές στα καύσιμα μπορεί να χρειαστούν μήνες για να επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα

Οι αεροπορικές εταιρείες εκτιμούν πως οι διαταραχές που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή προς τα αεροπορικά καύσιμα μπορεί να κάνουν μήνες για να επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα, ακόμα και με πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), Γουίλι Γουόλς.

Σημειώνεται πως μετά από τις ανακοινώσεις για την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν απώλειες άνω του 10%, με τους επενδυτές να εστιάζουν στο πότε και με ποιο τρόπο θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία τα Στενά, από τα οποία συνήθως διακινείται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σιγκαπούρη, ο Γουόλς είπε πως ενώ αναμένει πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου, το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών πιθανότατα θα παραμείνει ελαφρώς αυξημένο λόγω των επιπτώσεων στα διυλιστήρια.

«Αν επαναλειτουργήσει και παραμείνει ανοιχτό, πιστεύω ότι θα χρειαστούν ακόμη μερικοί μήνες για να επανέλθει η προσφορά στα επιθυμητά επίπεδα, δεδομένης της διακοπής της παραγωγικής ικανότητας διύλισης στη Μέση Ανατολή, η οποία αποτελεί κρίσιμο τμήμα της παγκόσμιας προσφοράς διυλισμένων προϊόντων, και όχι μόνο καυσίμων αεροσκαφών αλλά και άλλων προϊόντων» είπε ο Γουόλς.

Το Reuters σημειώνει πως οι αεροπορικές εταιρείες σε όλη την Ασία έχουν μειώσει τις πτήσεις, μεταφέροντας επιπλέον καύσιμα από τα αεροδρόμια προέλευσής τους και προσθέτοντας στάσεις ανεφοδιασμού, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζει την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών, αυξάνοντας την πίεση σε έναν κλάδο που έχει ήδη πληγεί από τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών.

Η πίεση έχει μέχρι στιγμής είναι πιο έντονη σε αγορές χαμηλού εισοδήματος που εξαρτώνται από τις εισαγωγές, όπως το Βιετνάμ, η Μιανμάρ και το Πακιστάν, αφού η Κίνα και η Ταϊλάνδη σταμάτησαν τις εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών και η Νότια Κορέα τις περιόρισε στα επίπεδα του περασμένου έτους.

Αν το αργό αρχίσει να ρέει ξανά, τότε «θα ήθελα να πιστεύω» ότι τόσο η Κίνα όσο και η Νότια Κορέα θα ξαναρχίσουν τις εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων, είπε ο Γουόλς,

«Υπάρχει λοιπόν διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα (διύλισης) μόλις αρχίσει να ρέει το αργό πετρέλαιο, αλλά θα χρειαστεί λίγος χρόνος, και με το περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίωΝ να βρίσκεται στα υψηλά επίπεδα που βρίσκεται, πιστεύω ότι αυτό αποτελεί κίνητρο για τα διυλιστήρια να αυξήσουν την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών» συμπλήρωσε.