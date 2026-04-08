TikTok: Επένδυση «μαμούθ» 1 δισ. ευρώ για δεύτερο data centre στη Φινλανδία

Σε μια νέα μεγάλη επένδυση, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, προχωρά η TikTok, ανακοινώνοντας τη δημιουργία δεύτερου κέντρου δεδομένων (data centre) στη Φινλανδία μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της εταιρείας να μεταφέρει την αποθήκευση των δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών εντός της ηπείρου.

Η ανακοίνωση της Τετάρτης έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη μητρική εταιρεία ByteDance, η οποία, αν και απέφυγε την απαγόρευση στις ΗΠΑ τον περασμένο Ιανουάριο, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την αυξανόμενη πίεση των ευρωπαϊκών κρατών για την προστασία των ανηλίκων από τους «εθιστικούς» αλγορίθμους της.

Η αρχική δυναμικότητα του θα είναι στα 50 MW, με προοπτική να φτάσει τα 128 MW και είναι μέρος της πρωτοβουλίας «European Data Sovereignty», ύψους 12 δισ. ευρώ.

Στόχος είναι η προστασία των δεδομένων περισσότερων από 200 εκατομμυρίων Ευρωπαίων χρηστών, ενώ επελέγη η Φινλανδία καθώς η χώρα έχει εξελιχθεί σε «μαγνήτη» για κολοσσούς όπως η Microsoft και η Google.

Οι λόγοι της επιλογής είναι κυρίως στρατηγικοί και οικονομικοί και έχουν να κάνουν με το ψυχρό κλίμα (φυσική ψύξη των servers), το χαμηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και το σταθερό και φιλικό προς τις επιχειρήσεις ρυθμιστικό περιβάλλον της Ε.Ε.

Παρά το οικονομικό όφελος, η παρουσία της TikTok στη Φινλανδία δεν στερείται επικρίσεων, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, Φινλανδοί πολιτικοί εξέφρασαν έντονη ανησυχία όταν αποκαλύφθηκε το σχέδιο για το πρώτο data centre της εταιρείας πέρυσι.

Ο τότε Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων, Wille Rydman, είχε ζητήσει την επανεξέταση του έργου, επικαλούμενος ζητήματα εθνικής ασφάλειας και έλλειψη διαφάνειας. «Θα ήλπιζα η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων να ξανασκεφτεί αν πραγματικά θέλει την TikTok ως ενοικιαστή», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε Νορβηγία, Ιρλανδία και ΗΠΑ. Ωστόσο, ο σχεδιασμός προβλέπει ως το 2027 την ολοκλήρωση και λειτουργία της νέας μονάδας στο Λάχτι, ενώ από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Λάχτι, Niko Kyynarainen, χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντας την επένδυση «εξαιρετικά σημαντική» για την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής.