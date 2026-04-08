BBC: Μερική νίκη του Τραμπ η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν - Οι κίνδυνοι για τις επόμενες δύο εβδομάδες

Στις εξελίξεις που σηματοδοτεί η εκεχειρία δύο εβδομάδων στην οποία κατέληξαν τα ξημερώματα της Τετάρτης οι ΗΠΑ και το Ιράν αναφέρεται το BBC, υπογραμμίζοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξασφάλισε μια μικρή αναστολή της έντασης που προκαλεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η αν η εκεχειρία δύο εβδομάδων οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη, ο πόλεμος με το Ιράν – και τα πρόσφατα λόγια του Τραμπ – ενδέχεται να έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει τις ΗΠΑ.

Το BBC -μεταξύ άλλων- στέκεται στα γεγονότα που οδήγησαν στις ανακοινώσεις για την κατάπαυση του πυρός, δίνοντας έμφαση στη μεγάλη υποχώρηση που σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά.

Ακόμα, εξετάζει τις μεγάλες αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι κινήσεις του Τραμπ στην εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, με επικρίσεις τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από το ίδιο το κόμμα των Ρεπουμπλικανών για τους χειρισμούς του προέδρου στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

«Μια χώρα που κάποτε αυτοχαρακτηριζόταν ως δύναμη σταθερότητας σε όλο τον κόσμο, τώρα κλονίζει τα θεμέλια της διεθνούς τάξης. Ένας πρόεδρος που φαινόταν να απολαμβάνει να καταστρέφει κανόνες και παραδόσεις στην εσωτερική πολιτική, τώρα κάνει το ίδιο στη διεθνή σκηνή» σημειώνει το BBC.

Στη συνέχεια, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο στρατός του Ιράν έχει υποστεί σημαντική αποδυνάμωση. Αν και το ισλαμικό φονταμενταλιστικό καθεστώς του εξακολουθεί να βρίσκεται στην εξουσία, πολλοί από τους κορυφαίους ηγέτες του έχουν σκοτωθεί σε βομβαρδισμούς.

Προς το παρόν, ωστόσο, πολλοί από τους δηλωμένους αμερικανικούς στόχους παραμένουν αμφίβολοι. Η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν

είναι άγνωστη. Η χώρα εξακολουθεί να ασκεί επιρροή σε περιφερειακούς αντιπροσώπους, όπως οι Χούθι στη Υεμένη.

Και ακόμη και αν το Ιράν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ –χωρίς να θέτει ως προϋπόθεση για τη διέλευση διόδια ή άλλες πληρωμές– η ικανότητά του να ελέγχει το κρίσιμο γεωπολιτικό στενό είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ.

Αναφερόμενο στο σχέδιο των 10 σημείων που ζήτησε το Ιράν για την επίτευξη της εκεχειρίας, το BBC αναφέρει πως αυτό περιλαμβάνει την απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή, την άρση των οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την καταβολή αποζημίωσης για τις πολεμικές ζημίες και την παραχώρηση στον Ιράν του ελέγχου του Ορμούζ.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο Τραμπ θα συμφωνήσει πραγματικά σε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, ένα σημάδι ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων ενδέχεται να είναι επικίνδυνες.

Προς το παρόν, ωστόσο, πρόκειται για μια μερική πολιτική νίκη για τον Τραμπ. Έκανε μια δραματική απειλή και πέτυχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά η κατάπαυση του πυρός είναι μια αναστολή, όχι μια μόνιμη λύση.