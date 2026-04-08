Λίβανος: Αναφορές για νέες επιθέσεις μετά την εκεχειρία-Το Ισραήλ διατάζει νέες εκκενώσεις

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κάλεσαν εκ νέου τους πολίτες στην πόλη της Τύρου να απομακρυνθούν, την ώρα που αρκετά ισραηλινά πλήγματα αναφέρθηκαν από τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης στο νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί.

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε ότι η δύο εβδομάδων εκεχειρία στο Ιράν δεν καλύπτει τον Λίβανο.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της πόλης της Τύρου, και συγκεκριμένα στη Shabriha... πρέπει να εκκενώσουν αμέσως τα σπίτια τους», λέει ο εκπρόσωπος του στρατού, Συνταγματάρχης Avichay Adraee, στο X, επισυνάπτοντας έναν χάρτη που δείχνει ένα κτίριο που πρόκειται να στοχοποιηθεί.

Ολόκληρη η πόλη έχει ήδη λάβει γενική εντολή εκκένωσης που καλύπτει ολόκληρο τον νότιο Λίβανο και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν επανειλημμένα διατάξει τους κατοίκους της να φύγουν τις τελευταίες εβδομάδες.