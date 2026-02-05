Ναυτιλία: Η Maersk προβλέπει επαναφορά του εμπορίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας το 2026

Ο «κολοσσός» της παγκόσμιας ναυτιλίας, Maersk, αναμένει πως τα κέρδη της για το σύνολο του 2026 θα υποχωρήσουν σε ετήσιο επίπεδο, εν μέσω της επιδείνωσης στο ύψος των ναυτιλιακών ναύλων και της σταδιακής επαναλειτουργίας του εμπορίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η διοίκηση της Maersk αναμένει τα υποκείμενα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων να κυμανθούν μεταξύ 4,5 και 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, από 9,53 δισεκατομμύρια δολάρια που καταγράφηκαν το 2025. Οι αναλυτές εκτιμούσαν κατά μέσο όρο 5,76 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το παγκόσμιο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί κατά 2-4% φέτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Maersk.

Η διοίκηση να μειώσει 1.000 θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο 15% των θέσεων στις εταιρικές λειτουργίες της, αλλά σε λιγότερο από το 1% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Η ετήσια μείωση του κόστους θα είναι 180 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία.

Το guidance για το σύνολο του 2026 εδράζεται στη σταδιακή επαναλειτουργία της Ερυθράς Θάλασσας.

Τον Δεκέμβριο, η Maersk πραγματοποίησε την πρώτη διαμετακόμιση σε σχεδόν δύο χρόνια μέσω του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μετά την υποχώρηση των επιθέσεων των Χούθι από την Υεμένη.

Το Bloomberg πως ο κλάδος των εμπορευματοκιβωτίων επωφελήθηκε από τον επιπλέον χρόνο μεταφοράς που απαιτήθηκε για να διανύσει τη μακρά διαδρομή νότια της Αφρικής, η οποία μείωσε αποτελεσματικά την παγκόσμια χωρητικότητα των πλοίων κατά 7-8% σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των πλοιοκτητών για τα φορτία.

Οι τιμές των εμπορευματοκιβωτίων από τη Σαγκάη έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 40% από το υψηλό επίπεδο του Ιουνίου και αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες.

Ταυτόχρονα, οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο έχουν παραγγείλει πλοία που θα παραδοθούν τα επόμενα χρόνια, με συνολική χωρητικότητα σχεδόν 7 εκατομμυρίων τυποποιημένων εμπορευματοκιβωτίων 20 ποδιών — περίπου το 20% του τρέχοντος παγκόσμιου στόλου.