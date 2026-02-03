«Made in EU»: Το νέο σχέδιο της ΕΕ για την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι περισσότερα πλοία, καθώς και αγαθά και υπηρεσίες για τον ναυτιλιακό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κατασκευάζονται εντός της Ένωσης, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που περιήλθε στην κατοχή του Reuters την Τρίτη.

Οι προτάσεις με την ένδειξη «Made in EU» θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα, μία εβδομάδα πριν η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ ανακοινώσει μια ευρύτερη πρωτοβουλία για την ιεράρχηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων - ένα σχέδιο που έχει προκαλέσει διχασμό μεταξύ των κρατών-μελών.

Ειδικά για τη ναυτιλία, το προσχέδιο προβλέπει ότι η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τις δημόσιες αρχές που προμηθεύονται πλοία ή εξοπλισμό να επιλέγουν προμηθευτές βάσει μη τιμολογιακών κριτηρίων, όπως η βιωσιμότητα και το κατά πόσον τα προϊόντα κατασκευάζονται στην ΕΕ.

Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την κατασκευή πορθμείων, ερευνητικών σκαφών, παγοθραυστικών και ρυμουλκών εντός της Ένωσης, σύμφωνα με το έγγραφο.

Στον ιδιωτικό τομέα, η ζήτηση για πλοία κατασκευασμένα στην ΕΕ θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω ευκολότερης πρόσβασης των πλοιοκτητών σε χρηματοδότηση, στην οποία θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσει στις 10 Φεβρουαρίου προτάσεις για την ενίσχυση των ναυπηγικών και ναυτιλιακών τομέων της Ένωσης, καθώς και για τη βελτίωση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των λιμένων της, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.