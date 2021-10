To Bitcoin ξανά στα 55.000 δολ. για πρώτη φορά μετά τον Μάιο του 2021

Shutterstock

Το Bitcoin άγγιξε ξανά τα 55.000 δολάρια για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου, καθώς η έκρηξη των τιμών κατά τον Uptober (τον Οκτώβριο τα κρυπτονομίσματα κινούνται ανοδικά -up-) συνεχίζεται. Το $BTC ξεπέρασε τα 55.530 σύμφωνα με το CoinGecko το μεσημέρι της Τετάρτης πριν πέσει πίσω στην τρέχουσα τιμή του κάτω από 54.500 δολ. το βράδυ της Τετάρτης.

Η τελευταία φορά που κινήθηκε σε αντίστοιχα επίπεδα των 55.000 δολ. δολαρίων ήταν στις 12 Μαΐου πριν καταρρεύσει μετά από ένα tweet του Έλον Μασκ που ανακοίνωσε ότι η Tesla θα σταματήσει να δέχεται Bitcoin για αγορές αυτοκινήτων λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών.

Η τιμή του Bitcoin ανέκαμψε μετά από ένα σχόλιο του προέδρου της Federal Reserve Jerome Powell ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία πρόθεση» να ακολουθήσουν την Κίνα στην απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων. Ο Έντουαρντ Σνόουντεν θεωρεί πως η τελευταία ανακοίνωση της Κίνας για την απαγόρευση του Bitcoin «έκανε το Bitcoin πιο δυνατό».

Η διαθέσιμη προσφορά Bitcoin στην αγορά γίνεται όλο και λιγότερη:

- Η προσφορά Bitcoin σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα σημεία της

- το ποσοστό νομισμάτων που ήταν τελευταία ενεργά εντός των προηγούμενων 3 μηνών βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό

- με τη μειωμένη προσφορά και την ενδεχομένως αυξανόμενη ζήτηση, το Bitcoin ενδέχεται να έχει κάποιες συναρπαστικές κινήσεις τους επόμενους μήνες.

Η ισχυρή στήριξη της αγοράς spot (σε αντίθεση με άλλα ράλι) ήταν η κύρια κινητήρια δύναμη για την τρέχουσα τάση των τιμών που ξεπέρασε τα 50Κ.

Από τα χαρακτηριστικά αυτού του ράλι είναι πως κάποιος αγόρασε 1,6 δισ. δολ. αξίας BTC μέσω market orders σε μόλις 5 λεπτά. Οι ρευστοποιήσεις φαίνονται σχετικά μικρότερες, περίπου 17 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την περίοδο- οπότε αυτό μοιάζει περισσότερο με αγορά από κάποια φάλαινα ή θεσμικό επενδυτή και όχι με ρευστοποιήσεις.

Ο δείκτης Fear & Greed βρίσκεται τώρα στο επίπεδο 68 - οι επενδυτές είναι περισσότερο άπληστοι. Σε επίπεδα πάνω από 50.000 δολ., οι άνθρωποι πιστεύουν ξανά στο Bitcoin και πως μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους με το να προσεγγίσει τα 100.000 δολ. ή ακόμα και τα 500.000 δολ. όπως έχει ειπωθεί από πολλούς επενδυτές. Το νέο ράλι συνοδεύεται με υψηλό όγκο συναλλαγών.

Η κυριαρχία του Bitcoin αυξάνεται πολύ γρήγορα. Αναμένεται νέα άνοδος των δημοσιευμάτων και εξωφύλλων σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, οπότε είναι πιθανό νέοι επενδυτές να εισέρθουν (ξανά) στην αγορά κρυπτονομισμάτων που πιθανώς να μας οδηγήσει σύντομα σε νέο All Time High.

Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό πως το οικογενειακό γραφείο του επενδυτή Τζορτζ Σόρος κατέχει bitcoin, όπως επιβεβαίωσε η διευθύνων σύμβουλος Dawn Fitzpatrick. «Από την οπτική μας, διαθέτουμε μερικά νομίσματα, όχι πολλά, και τα ίδια τα ψηφιακά νομίσματα είναι λιγότερο ενδιαφέροντα από τις περιπτώσεις χρήσης DeFi και παρόμοια πράγματα».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι το bitcoin αντιμετωπίζεται μόνο ως αντιστάθμιση πληθωρισμού. Εδώ νομίζω ότι έχει ξεπεράσει το χάσμα στο mainstream. Τα κρυπτονομίσματα έχουν πλέον κεφαλαιακή αξία άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Υπάρχουν 200 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, οπότε νομίζω ότι αυτό πλέον είναι mainstream», πρόσθεσε η Fitzpatrick.

Αντίστοιχα και τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά ιδρύματα όπως η Bank of America (BoA) ξεκίνησε τμήματα που αφορούν τα ψηφιακά νομίσματα.

Η BoA δημοσίευσε με εμπεριστατωμένη έκθεση με τίτλο «Digital Assets Primer: Only the first inning» με επικεφαλής τον Alkesh Shah, που καλύπτει ανάλυση για το bitcoin, τα NFT, τις εφαρμογές DeFi, και τα CBDC. Ενώ η BoA πιστεύει ότι το Bitcoin είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πιστεύουν ότι το οικοσύστημα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο σύνολό του έχει την ευκαιρία να διαταράξει κλάδους όπως η χρηματοδότηση, η τεχνολογία, οι αλυσίδες εφοδιασμού, τα κοινωνικά δίκτυα, τα τυχερά παιχνίδια και πολλούς άλλους.