Σας αρέσουν οι μεταξοτυπίες; Να ένας οδηγός αγοράς για φιλότεχνους και επενδυτές

«Αναχώρηση» - Δημοσθένης Κοκκινίδης

«Η προσφορά της μεταξοτυπίας είναι σχετική μ’ αυτή του δίσκου της μουσικής. Αν δε μπορείτε να καλέσετε σπίτι σας τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, αρκεστείτε στην αγορά ενός δίσκου. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποκτάτε ένα έργο, αν όχι μοναδικό, πάντως αυθεντικό και υπογεγραμμένο». Μπορεί να είναι ευρηματικός ο τρόπος με τον οποίο ο Πάρις Πρέκας μίλησε για την αξία της μεταξοτυπίας, αλλά δεν είπε τίποτε λιγότερο από την ουσία του χαρακτικού έργου.

Παλιότερα, πολλοί φιλότεχνοι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα αγοράς πρωτότυπου έργου, στρέφονταν στη μεταξοτυπία. Είναι μια γνωστή και δοκιμασμένη πια τεχνική που δίνει τη δυνατότητα στον καλλιτέχνη να αναπαράγει με πιστότητα το έργο του σε περισσότερα αντίτυπα. Έτσι, μια δημοφιλής σύνθεση του δημιουργού μπορεί να γίνει κτήμα στον καθένα που ενδιαφέρεται για την τέχνη του, αλλά με πολύ λιγότερα χρήματα.

Στον καιρό των παχιών αγελάδων, κλασικά ονόματα της εγχώριας εικαστικής σκηνής, αλλά και λιγότερο φτασμένοι καλλιτέχνες πουλούσαν αδρά τέτοια έργα, εξυπηρετώντας την ανάγκη μεγάλης μερίδας του κοινού για κοσμαγάπητα έργα.

Δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι οι τιμές στις μεταξοτυπίες πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών έχουν «πέσει» τόσο ώστε να συντονιστούν με την πραγματική ζήτηση. Για παράδειγμα, πέρα από τα μικρά σε διάσταση έργα ή σχέδια, μπορεί ο φιλότεχνος στις μέρες μας να «χτυπήσει» στις εγχώριες δημοπρασίες μοναδικές δημιουργίες από επώνυμους καλλιτέχνες σε τιμή που δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Γεγονός όμως είναι ότι στις μεταξοτυπίες εντοπίζει κανείς «ευκαιρίες» ανάμεσα σε μουσειακά ονόματα που δύσκολα θα χάσουν την αξία τους στο χρόνο ή και ανάμεσα σε καλλιτέχνες που, αν δεν είναι στο ξεκίνημά τους, περιμένει κανείς από αυτούς πολλά στο μέλλον. Η ίδια η τεχνική της εκτύπωσης έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που είναι δύσκολο ακόμη και στο μάτι ενός ειδικού να ξεχωρίσει το πρωτότυπο από τα πολλαπλά. Έχουν μουσειακό χαρτί κι εξαιρετικά χρώματα που ξεγελούν ακόμη και τον καλλιτέχνη.

Παράλληλα, τα νέα ψηφιακά εργαλεία όπως το ipad και το tablet από τεράστιους δημιουργούς όπως ο Ντέιβιντ Χόκνει, στρέφουν τη νέα γενιά των δημιουργών σε ψηφιακά τυπώματα που δεν στερούνται καλλιτεχνικής αξίας, ενώ είναι περιζήτητα στην αγορά. Έτσι, εκτός από τα κλασικά ονόματα που διοχετεύουν με φθηνότερα έργα τους τις γκαλερί, υπάρχουν οι visual artsits και βέβαια οι street artists, που γίνονται γνωστοί στο δημόσιο χώρο, αλλά βιοπορίζονται από τα αντίγραφα έργα τους σε μικρό τιράζ (περιορισμένο αριθμό έκδοσης).

Με αυτά τα κριτήρια επιλέξαμε από τον ιστοχώρο του Εικαστικού Κύκλου Sianti (ikastikos-kiklos.com) μια σειρά από μεταξοτυπίες γνωστών και ταλαντούχων καλλιτεχνών. Σε ένα αισθητικά όμορφο και λειτουργικό e-shop η γκαλερί παρουσιάζει πληθώρα τέτοιων έργων από ένα εύρος δημιουργών από διαφορετικές γενιές.

Δημοσθένης Κοκκινίδης

Αριθμημένη και υπογεγραμμένη από τον αλησμόνητο δάσκαλο της ΑΣΚΤ, η «Αναχώρηση» εκδόθηκε σε 195 αντίτυπα, στη διάσταση 84 × 60 εκ. Το έργο αντιπροσωπεύει το ύφος του Κοκκινίδη που αρέσκεται σε φιγούρες αντικριστές ή εναγκαλισμένες, να εκρήγνυνται με τάση να διαλυθούν μέσα στο ίδιο τους το χρώμα. Η τιμή της είναι 200€.

Όπυ Ζούνη

Μικρή σε διάσταση μεταξοτυπία (33 × 19.8 εκ.), αλλά κλασική του ζωγραφικού τρόπου της Ζούνη όπως μαρτυρεί και ο τίτλο του έργου «Προοπτική». Αριθμημένη και υπογεγραμμένη σε 199 αντίτυπα, στο site αναφέρεται ότι αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι. Προσφέρεται στα 180€.

Δημήτρης Γέρος

Εξίσου μικρή σε διάσταση, αλλά και σε μικρό τιράζ (70 αντίτυπα), η «Νυχτερινή βάρδια» του Γέρου διατίθεται στα 215€. Giclée αριθμημένο και υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη.

Σωτήρης Σόρογκας

Υπογεγραμμένη από τον δημοφιλή καλλιτέχνη σε 195 αντίτυπα, αυτή η μεταξοτυπία πωλείται στα 140€. Στη διάσταση 45 × 45 εκ., το «Άλογο» απηχεί τη λεπταίσθητη ζωγραφική γλώσσα του Δασκάλου στον οποίο ετοιμάζει μεγάλη αφιερωματική έκθεση στην Αθήνα το ίδρυμα Γουλανδρή.

Βασίλης Πέρρος

Από τις νέες δυνάμεις της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, ο Πέρρος υπογράφει σε 40 αντίτυπα ένα «εσωτερικό» από τον πλούσιο εικαστικό του κόσμο. Πιστεύουμε ότι η μεταξοτυπία θα αποκτήσει στο μέλλον συλλεκτική αξία, καθώς έχουμε πολλά να περιμένουμε από τον δημιουργό. Στη διάσταση 40 × 58 εκ. το Giclée διατίθεται στα 180€.

Όλγα Αλεξοπούλου

Seated and Blindfolded τιτλοφορείται το Giclée που υπογράφει η καλλιτέχνις σε σε 10 αντίτυπα. Παρουσιάστηκε στην έκθεση «Τέχνη στους δρόμους του κόσμου» και το πρωτότυπο έργο βρίσκεται στο πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (2017). Η διάστασή του είναι 83 × 70 εκ. και πωλείται στα 300€.

WD (Wild Drawing)

Για πολλούς, το μεγάλο αστέρι της street art που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους. Γεννημένος στο Μπαλί της Ινδονησίας, ο WD έχει μπει σε μνημειώδεις εκδόσεις για την street art όπως Thames & Hudson, Éditions Alternatives ή Lonely Planet, μεταξύ άλλων. Υπογεγραμμένο και αριθμημένο μόλις σε 5 αντίτυπα το «Can’t Take My Eyes Off You» εκδόθηκε στα 80 × 53 εκ. και διατίθεται στα

450€

Μανώλης Αναστασάκος

Το «Λίγο χρώμα για την φύση» εκδόθηκε σε 10 αντίτυπα και το πρωτότυπο έργο βρίσκεται στο Θησείο. Έχει διάσταση 55×100 εκ. και η τιμή πώλησης είναι 350€.

Cacao Rocks

Το όνομά του βρίσκεται παντού στους δρόμους, αλλά ο «Αύγουστος στο Ιερό του Επικούριου Απόλλωνα» φέρει την υπογραφή του μόνο σε 10 αντίτυπα. Η τιμή της μεταξοτυπίας είναι 350€ στη διάσταση 95 × 60 εκ.