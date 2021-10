Γιατί περιπλέκεται κι άλλο το χρηματιστηριακό παζλ της επόμενης ημέρας

Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά παρά το γεγονός της ενίσχυσης της φαρέτρας της διαρκώς με νέες σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις, με θετικές μακροοικονομικές προβλέψεις και με χειροπιαστές αποδείξεις από ολοένα και μεγαλύτερες τοποθετήσεις ξένων επενδυτών στη μετοχική βάση των εισηγμένων εταιρειών, παραμένει εγκλωβισμένη μέσα σε μια στενή ζώνη διακυμάνσεων. Και παρ’ όλο που οι τεχνικοί διαγραμματικοί δείκτες και oι ταλαντωτές, επιμένουν να ενισχύουν τα θετικά σενάρια, η αγορά βρίσκεται σε αναμονή.

Η αγορά βρίσκεται σε αναμονή, την ίδια στιγμή που η πραγματική οικονομία έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω της. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αυξάνεται. Ο δείκτης λιανικού εμπορίου, αυξάνεται. Ο δείκτης παραγγελιών, αυξάνεται. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες κινούνται ανοδικά. Αυτή η δυσαρμονία ανάμεσα στις πραγματικές οικονομικές εξελίξεις και στη χρηματιστηριακή πραγματικότητα, εξηγείται μόνο αν ληφθεί υπ’ όψιν η διεθνής συγκυρία, το ενεργειακό πρόβλημα και η αβεβαιότητα από τις αποφάσεις των διεθνών παικτών.

Οι διεθνείς αγορές βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει ενθουσιασμός από την πλευρά των αγοραστών, ούτε όμως και φόβος από την πλευρά των πωλητών που θα οδηγούσε σε μαζικές πωλήσεις μετοχών. Οι πιέσεις από την έκρηξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και των υγρών καυσίμων, οι ανησυχίες για επιβράδυνση της ανάπτυξης, οι φόβοι για τον πληθωρισμό και τον περιορισμό της παγκόσμιας νομισματικής χαλάρωσης, προκαλούν ανησυχίες, όμως ακόμα δεν πανικοβάλλουν.

Δυστυχώς, στα χρηματιστήρια και τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πράγματα θα κινηθούν με μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με τις ΗΠΑ, λόγω της πλήρους ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία, όπως αναφέραμε στο άρθρο «Η Ευρώπη πυροβολεί τα «πόδια» της στην ενέργεια - Τι να προσέξουν οι επενδυτές». Ταυτοχρόνως η ΕΕ αποστερείται από ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγικής της δραστηριότητας, που έχει «μετακομίσει» σε άλλες ηπείρους, όπως αναλύαμε στο άρθρο «Η ΕΕ πληρώνει σήμερα την εκχώρηση των πνευμόνων και της καρδιάς της».

Το αμερικανικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι CNBC, είχε προ ημερών σαν κεντρικό θέμα των χρηματιστηριακών εκπομπών του, την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τη ρωσική πλευρά. Μάλιστα το CNBC ανέφερε «Europe has become a ‘hostage’ to Russia over energy», δηλαδή ότι η Ευρώπη είναι όμηρος της Ρωσίας στο θέμα της ενέργειας. Επιπλέον, η πρόσφατη συνέντευξη του Ρώσου Προέδρου στο ίδιο κανάλι, περισσότερο ανησύχησε παρά εφησύχασε τις αγορές.

Οι αναφορές του σε τέσσερα καταλυτικά σημεία δείχνουν ότι οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν στις αποφάσεις τους, τη στάση της Ρωσίας, που μόνο ευνοημένη βγαίνει μέσα από αυτό το ράλι των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Διότι είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία στηρίζεται αποκλειστικά στην εκμετάλλευση του υπεδάφους της. Σε τίποτα άλλο.

Το πρώτο σημείο είναι η δήλωση Πούτιν, ότι πιθανότατα δε θα λάβει μέρος δια ζώσης στην παγκόσμια συνάντηση για τη κλιματική αλλαγή COP26, με πρόφαση της πανδημία του covid. Γεγονός που σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές σημαίνει ότι πιθανότατα η Ρωσία θα υποβαθμίσει τους στόχους που έχουν τεθεί για τη μείωση του ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Το δεύτερο σημείο είναι η στάση της Ρωσίας, στο θέμα της επιθετικότητας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας απέναντι στη Ταϊβάν. Ο πρόεδρος Πούτιν στάθηκε στο πλευρό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αναφέροντας ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο συνέταιρο και σύμμαχο.

Το τρίτο σημείο είναι η εκτίμηση του, ότι η τιμή του πετρελαίου λόγω των συνθηκών, θα αγγίξει τα $100 το βαρέλι, καθώς «δεν διακρίνει» στον ορίζοντα, πρόθεση για αύξηση της προσφοράς. Μια πρόθεση που εξαρτάται και από αυτόν.

Και το τέταρτο σημείο, που τον διαφοροποιεί μάλιστα από τις θέσεις της Λ.Δ.Κίνας, είναι η στάση του απέναντι στο bitcoin. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ότι τα κρυπτονομίσματα έχουν κάθε δικαίωμα να υπάρχουν και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές. Και μάλιστα ανέφερε ότι αντιτίθεται στην επιβολή ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου που σχεδιάζουν τόσο οι κεντρικές τράπεζες όσο και μια σειρά από κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένης και αυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ωστόσο, ο ίδιος απαγορεύει τη χρήση κρυπτονομισμάτων ως μέσα πληρωμών εντός της ρωσικής αγοράς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απαγορεύει και τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων στο εμπόριο πετρελαίου και άλλων κρίσιμων πρώτων υλών και εμπορευμάτων. Δηλαδή, το bitcoin το αποδέχεται για τους άλλους, αλλά όχι για την οικονομία και το εμπόριο της χώρας του.

H εμφάνιση Πούτιν, καθώς και τα θέματα που έθεσε, έχουν και πολιτική και οικονομική χροιά. Και αντί να ρίξουν περισσότερο φως και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, τα συσκότισαν ακόμα περισσότερο. Διότι προστέθηκαν μια σειρά από νέες ανησυχίες στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται οι αγορές.

Το επιβαρυμένο περιβάλλον, μαζί με τη μη ξεκάθαρη στάση των ισχυρών χρηματιστηριακών παικτών και τις αντιφατικές εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών, προοιωνίζονται με τεχνικούς διαγραμματικούς όρους για μια δυνατή κίνηση εκτόνωσης. Το ερώτημα είναι προς ποια κατεύθυνση; Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που εκτιμούν ότι οι χρηματιστηριακές αγορές, έχουν πέσει σε χειμέρια νάρκη και ότι θα ξυπνήσουν και πάλι, όταν υπάρξουν θετικά νέα.

