Τα μπλόκα δεν είναι πια δημοφιλή

Ομολογώ ότι έκανα λάθος. Περίμενα πως με τις πληρωμές που θα έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τέλη έτους, οι κινητοποιημένοι αγρότες θα απέσυραν τα τρακτέρ τους από τα μπλόκα. Έπεσα έξω. Κάποιοι αγροτοσυνδικαλιστές αρνούνται, μάλιστα, ότι «οι αγρότες πληρώθηκαν» παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος πήρε υπό μάλης και αυτή τη μείζονα κρίση.

Κάποιος όμως λέγει την αλήθεια, και κάποιος να την αποκρύπτει. Αν κρίνω από το γεγονός ότι όσοι ζητούν ραντεβού από το Μαξίμου όπως και εκείνοι που πήγαν προχτές, προφανώς και οι «κρητικοί» που είχαν πάει πριν λίγες ημέρες σε ανάλογη συνάντηση, δεν έχουν το σχετικό «αίτημα» στη λίστα τους, η κυβέρνηση έκανε, τελικά, τη δουλειά της. Τα λεφτά πήγαν σε όσους ήταν να πάνε. Πιθανότατα δεν πήγαν σε όσους έχουν ζητήματα με τις δηλώσεις τους, ακόμη κι όταν αυτά δεν οδηγούν στην υποψία «απάτης» αλλά πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διπλοτσεκαριστούν, λόγω των πονηρών μεθοδεύσεων που αποκάλυψε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλων τεχνικών ζητημάτων όπως ο ορισμός του ΑΤΑΚ των χωραφιών.

Μένουν επομένως τα υπόλοιπα ζητήματα. Σημαντικά, όλα, το καθένα με τον τρόπο του. Αν και είναι αδύνατον να λυθούν είτε πριν, είτε μετά τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Μόνον τα κοινής λήψεως, δωρεάν καύσιμο, ρεύμα στο κόστος και αποζημιώσεις στους μεγάλους πληγέντες μπορούσαν να αντιμετωπιστούν άμεσα και αυτό συνέβη.

Είναι βεβαίως και η υπόθεση με τη Mercosur/Mercosul. Δύσκολο να κρατάς τα τρακτέρ μέχρι να καταργηθεί... Ακόμη και οι Γάλλοι έκαναν όσα «ντου» ήταν να κάνουν και τώρα πια αποτραβήχτηκαν.

Με άλλα λόγια, ο κύκλος των χαμένων αγροτών θα κλείσει τις επόμενες ημέρες, ιδίως αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χειριστεί καταλλήλως και τα μπλόκα της Νίκαιας. Αρχίζει και το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ σε λίγες μέρες...

Η κυβέρνηση απέφυγε, ορθώς, τον διάλογο μέσω των ΜΑΤ και οι συνδικαλιστές απέφυγαν, ορθώς, τη διεκδίκηση μέσω μπλακ άουτ της χώρας. Κι όμως έχασαν και οι δύο πλευρές.

Το κεφάλαιο συμπαθείας των πολιτών εξαντλήθηκε. Όλοι στηρίξαμε συναισθηματικά τις αρχικές κινητοποιήσεις. Υποστήκαμε αγόγγυστα και, χάρις στις διευκολύνσεις της Αστυνομίας, χωρίς επεισόδια, την ταλαιπωρία των τεθλασμένων διαδρομών. Θα υποστούμε και το τσίμπημα που θα κάνουν οι τιμές λόγω αυξημένου κόστους μεταφορών και των όποιων ελλείψεων στην προσφορά προϊόντων.

Είμαι βέβαιος ότι στις επόμενες σφυγμομετρήσεις θα φανεί ότι οι κάτοικοι των αστικών περιοχών δεν εγκρίνουν πλέον παρόμοιες μορφές αγωνιστικής γυμναστικής. Πολλοί, επιπλέον, δεν συμπαθούν τις απανωτές παροχές, όταν οι ίδιοι πιέζονται εξίσου από την τιμή της κιλοβατώρας ή το κόστος του καυσίμου. Συμπαθούν την αγροτική ζωή αλλά δεν συμπαθούν όσους ξεπερνούν τα όρια αντοχής μας, τα οποία είναι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ στενεμένα. Δεν περίμεναν τον βανδαλισμό των τρακτέρ των «προθύμων» για να μεταστραφούν.

Αλλά και η κυβέρνηση έχασε. Μπορεί ο βρεγμένος -λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ- να μη φοβάται το ίδιο, αλλά οι πολίτες δεν έχουν καταλάβει γιατί δεν μπορούσε να έχει τελειώσει ενωρίτερα ο κύκλος των παροχών. Αντιλαμβάνονται ότι η σύγκρουση έχει εκφυλιστεί στα γνωστά κομματικά παίγνια της γάτας με τον πόντικα, με τους δρόμους που «ανοιγοκλείνουν».

Ας ελπίσουμε να έχουν όλα τελειώσει μέχρι την Παρασκευή και, ελπίζουμε ακόμη περισσότερο να μην ξεχαστούν τα προβλήματα, τα πραγματικά, τόσο του προβληματικού όσο και του δυναμικού αγροτικού χώρου, όταν τα τρακτέρ θα γυρίσουν στα λημέρια τους.

Με όσα συμβαίνουν στον κόσμο, καλό θα ήταν να συγκεντρώνουμε και να εξοικονομούμε όσες δυνάμεις διαθέτει η χώρα, αντί να τις σπαταλούμε σε ανεδαφικές κινητοποιήσεις από άλλες εποχές.