Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε αγρότες και το plan B της κυβέρνησης

Στους... παρόντες και όχι στους απόντες, ρίχνει πλέον το βάρος η κυβέρνηση, ώστε να αρθεί το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες 45 ημέρες στα μπλόκα των αγροτών, όπως έγινε σαφές και από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν σημείωνε ότι “τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες”, αφήνοντας περιθώρια βελτιώσεων και πιο αποτελεσματικής εφαρμογής όσων έχουν ανακοινωθεί.

Λίγες ώρες μετά το τέλος αυτής της συνάντησης, που προσέθεσε δύο ακόμη μέτρα στο “πακέτο” της κυβέρνησης, πραγματοποιήθηκε σήμερα νέα σύσκεψη, αυτή τη φορά του Κωστή Χατζηδάκη και όλων των συναρμόδιων υπουργών, με τους εκπροσώπους των αγροτών της Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνέχεια των όσων συμφωνήθηκαν χθες. Με την τακτική αυτή, άλλωστε, κατά κάποιο τρόπο η κυβέρνηση έχει επιτύχει το μέτωπο των αγροτών να μην είναι πλέον ενιαίο -κάτι που είχε διαφανεί πριν τις γιορτές και επιβεβαιώνεται πλέον στην πράξη.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση, που προαλείφεται αυτή την ώρα, συντηρώντας διαύλους επικοινωνίας έστω και με όσους αγρότες είναι διατεθειμένοι να συνομιλήσουν και “υποδεικνύοντας” ουσιαστικά στην πράξη την επιλογή που υπάρχει “στο τραπέζι”. Για το λόγο αυτό, παρά τα αυστηρά μηνύματα, που στέλνονται όλο και με μεγαλύτερη ένταση, η εφαρμογή του plan B δεν έχει ακόμη αρχίσει. Ένα plan B, που είναι ούτως ή άλλως δύσκολο στην εφαρμογή, καθώς ακόμη και η επιβολή διοικητικών προστίμων απαιτεί ταυτοποίηση των ιδιοκτητών τρακτέρ, που βρίσκονται στους δρόμους και που αυτή την ώρα πολλοί εκτιμούν ότι δεν είναι δυνατή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και χθες στους αγρότες το πλαίσιο στο οποίο η κυβέρνηση πρόκειται να κινηθεί. Από τη μία πλευρά, μίλησε για ανοχή που εξαντλείται, έβαλε στο “κάδρο” κομματικές σκοπιμότητες στη στάση των μπλόκων και ουσιαστικά περιέγραψε το όριο που έχει ήδη μπει στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Παρά το γεγονός ότι έως τώρα μένει μετέωρο το αν τελικά θα δεχόταν να δει, σε δεύτερο χρόνο, τους 35 εκπροσώπους της πανελλαδικής, οι οποίοι δεν προσήλθαν χθες, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι παραμένει ανοιχτός σε έναν ειλικρινή διάλογο.

“Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο” τόνισε και υπέδειξε ότι “μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία”.

Διαμηνύοντας ότι ”ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται”, ο κ. Μητσοτάκης έκανε σαφές ότι “η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια”, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί “ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς”.

Μένει να φανεί, μέσω των εν εξελίξει διεργασιών, αν η “κόκκινη γραμμή” για την κυβέρνηση θα είναι μια απόφαση για συνέχιση των αποκλεισμών δρόμων και τελωνείων, η θέση των αγροτών για αντιπροσωπεία 35 ατόμων σε μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό ή τελικά ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα, άγνωστης διάρκειας, μάλιστα, το οποίο βρίσκεται στις προτάσεις των μπλόκων.

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε, όμως, εμμέσως, στη “μεγάλη εικόνα” και τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες, σημειώνοντας ότι “δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία”, απευθυνόμενος κατά κάποιο τρόπο σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις του Δεκεμβρίου εξέφραζαν την στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Μετά από τέσσερις προσκλήσεις και 45 ημέρες μπλόκων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στο ίδιο τραπέζι με μέρος των αγροτών, ανακοινώνοντας αμέσως μετά την ένταξη στο χαμηλό τιμολόγιο ρεύματος και όσων βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς, όπως επίσης και την αφαίρεση του ΦΠΑ της έκπτωσης που προκύπτει από την κατάργηση του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, την επιτάχυνση των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ο κ. Μητσοτάκης ανανέωσε το ραντεβού με τους κτηνοτρόφους την επόμενη εβδομάδα, διατηρώντας, ωστόσο, μια εκκρεμότητα, αυτή της συνάντησής του με τους εκπροσώπους των “σκληρών” μπλόκων, μετά το ναυάγιο της μετάβασής τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής η κυβέρνηση, ως συνέχεια του “δρόμου” που έδειξε, όπως είπε, η συνάντησή του με τους εκπροσώπους των αγροτών, που δε συμμετέχουν, στην πλειοψηφία τους, στην πανελλαδική επιτροπή μπλόκων, λέγοντας ότι “η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές” θα ακολουθήσει τον δρόμο που άνοιξε χθες.