Κακή αρχή έκαναν, Τσίπρας και Καρυστιανού

Πόσο της δίνει της Καρυστιανού η Interview; Την βγάζει δεύτερη με 14,5%, με τον Τσίπρα να είναι στο 10% και το ΠΑΣΟΚ ανάμεσα τους στο 10,5%, σωστά; Μέσα στην πραγματικότητα είναι η δημοσκόπηση, να είστε βέβαιοι. Εκεί κινούνται τα δυο νεότευκτα κομματικά σκαριά του πολιτικού μας πελάγους, αυτή είναι η αφετηρία τους. Η οποία είναι πάντα πολύ καλύτερη από το ποσοστό στο οποίο κάθεται τελικά η πραγματική εκλογική μπίλια. Η εμπειρία λέει πως όταν πρωτοεμφανίζεται ένα πρόσωπο ή ένα κόμμα, παίρνει το ψηλότερο δημοσκοπικό ποσοστό που μπορεί να χτυπήσει κι ύστερα αρχίζει να παλεύει με την πτώση προς τα κάτω.

Άρα η Καρυστιανού ξεκινά με οροφή το 14,5% και ο Τσίπρας με το 10%. Προς τα κάτω μπορούν εύκολα να πάνε αμφότεροι, προς τα πάνω είναι μάλλον απίθανο. Διότι εδώ που τα λέμε, το τελευταίο εξάμηνο έχουμε υποστεί κανονική πλύση εγκεφάλου για αυτά τα δυο καινούρια κόμματα. Μπουκώσαμε επί ένα εξάμηνο με την «Ιθάκη» του Αλέξη, ήρθε καπάκι και η υπερπληροφόρηση για το επερχόμενο κόμμα Καρυστιανού. Ε ναι, αλλά όταν μετά από τέτοια επικοινωνιακή χιονοστιβάδα χτυπάνε οροφή στο 14,5% και στο 10%, τι θα πάθουν όταν πάψουν να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας;

Μεταξύ μας τώρα, το ποσοστό αυτό είναι καταστροφή μόνο για τον Τσίπρα, για την Καρυστιανού μια χαρά είναι. Και 10% να πιάσει ο Αλέξης, πόσο μάλλον 7% ή 8%, πρέπει την άλλη μέρα να το κλείσει το μαγαζί και να πάει να κρυφτεί στο Σούνιο. Ενώ η Καρυστιανού μια χαρά θα είναι μ’ ένα 10-12%. Μην κοιτάτε που φούσκωσαν τα μυαλά της με τις συγκεντρώσεις και νόμισε ότι θα βρεθεί ξαφνικά να κυβερνά τον τόπο. Όταν κάτσει να το καλοσκεφτεί, θα καταλάβει ότι και με 10% άθλο θα έχει κάνει. Τι ήταν πριν η Καρυστιανού, για να της φανούν λίγοι 25 βουλευτές;

Θα ‘ρθουν κι άλλες δημοσκοπήσεις, που θα επιβεβαιώσουν την Interview. Θα επιβεβαιώσουν επίσης ότι η μάχη των επόμενων εκλογών θα είναι κυρίως θανάσιμος αγώνας για τη δεύτερη θέση, η πολιτική κυριαρχία Μητσοτάκη δεν απειλείται. Πιστεύω δε, ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ θα αναδειχθεί δεύτερο, το 10,5% που του δίνει η Interview είναι ο πολύ σκληρός εκλογικός του πυρήνας, πολύ δύσκολα θα πέσει πιο κάτω. Τον Μητσοτάκη δεν πρόκειται να τον πλησιάσει ο Ανδρουλάκης, αλλά την Καρυστιανού και τον Τσίπρα θα τους καπακώσει.

Ξέρω ότι μέχρι τις εκλογές πολλά μπορούν να συμβούν. Σωστό είναι αυτό, ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ πυκνός, όλα μπορεί ν’ αλλάξουν. Πλην συνεχίζει να ισχύει το «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός». Και οι δυο καινούριοι παίχτες, δεν φαίνεται να ξεκίνησαν καλά, κρατείστε το αυτό…