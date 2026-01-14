Νέα εποχή για χρυσό, ασήμι και παγκόσμια αγορά μετάλλων

Με κέρδη 23% μέσα στο 2026, το ασήμι κυριαρχεί στις αγορές ως το δημοφιλέστερο asset του νέου έτους, έπειτα από ένα άκρως εντυπωσιακό 2025 κατά το οποίο κατέγραψε άνοδο της τάξης του 164%, ενώ ο χρυσός ενισχύεται άνω του 7% και παραμένει σε τροχιά ιστορικών υψηλών. Σύμφωνα με τους ειδικούς έχει ήδη ξεκινήσει μία νέα εποχή για την παγκόσμια αγορά μετάλλων, ένας νέος «υπερκύκλος» με φόντο τις τεκτονικές αλλαγές που σημειώνονται.

Πρόκειται για μία μακρά περίοδο (10-20 ετών) άνθησης όπου οι τιμές των μετάλλων κυμαίνονται πολύ πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους εξαιτίας σοβαρών εξελίξεων στην προσφορά και στη ζήτηση.

Βραχυπρόθεσμα, η τρομακτική ζήτηση για μέταλλα, οι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και τα συνεχιζόμενα ελλείμματα στην παραγωγή, αναγκάζουν τους αναλυτές της Citi να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους, τοποθετώντας τον χρυσό στα 5.000 δολάρια και το ασήμι στα 100 δολάρια έως τον Απρίλιο. Πρόκειται για περιθώρια ανόδου της τάξης του 7,8% για τον χρυσό και 11% για το ασήμι μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Ο νέος υπερκύκλος αναμένεται να εμφανίσει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις προηγούμενες δεκαετίες και κυρίως σε σύγκριση με τη δεκαετία του 2000 όταν βασικό καταλύτη αποτέλεσε η έκρηξη της βιομηχανικής ζήτησης από την Κίνα των ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης άνω του 10%.

Σήμερα, η Κίνα παραμένει βασικός καταναλωτής μετάλλων αλλά δεν κυριαρχεί στην παγκόσμια ζήτηση με τον τρόπο που το έκανε τις περασμένες δεκαετίες. Η ζήτηση στις μέρες μας εξαρτάται πολύ περισσότερο από τις τάσεις στους τομείς της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, της πράσινης ενέργειας, των αμυντικών δαπανών και των υποδομών ενέργειας και όχι τόσο στη γενικευμένη βιομηχανική επέκταση. Σχετίζεται επίσης με την αγοραστική μανία των κεντρικών τραπεζών, τα προβλήματα στην παραγωγή και φυσικά τη γεωπολιτική αστάθεια. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην ώθηση της ζήτησης για χρυσό, ασήμι, χαλκό και τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες.

Πρόκειται για μία κρίσιμη και άνιση μετατόπιση της παγκόσμιας αγοράς, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τεχνολογικές και ρυθμιστικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, η πορεία των τιμών των μετάλλων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ηλεκτροκίνηση, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα κίνητρα που δίνονται για την υιοθέτηση της τεχνολογίας και δεν εξαρτάται τόσο από τους παραδοσιακούς βιομηχανικούς κύκλους. Κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα μέταλλα που ξεχωρίζουν στο τρέχον ράλι είναι αυτά που θεωρούνται πιο κρίσιμα για την παγκόσμια μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Το ασήμι με την ξέφρενη πορεία του αποτελεί το «χρυσό παιδί» του ράλι. Ξεπέρασε το επίπεδο των 80 δολαρίων στις αρχές του 2026 και χθες ξεπέρασε κάποια στιγμή τα 91 δολάρια για πρώτη φορά στα χρονικά. Το πιο εντυπωσιακό σε επίπεδο αποδόσεων μέταλλο του 2025 με κέρδη 164%, βλέπει τις τιμές του να καταγράφουν ήδη άνοδο της τάξης του 23% μέσα στο 2026.

Εντυπωσιακή είναι και η πορεία του χαλκού. Το «κόκκινο» μέταλλο σημειώνει κέρδη άνω του 6% το 2026, ενώ μέσα στο 2025 η τιμή του είχε ενισχυθεί κατά 41%, καταρρίπτοντας μάλιστα διαδοχικά ιστορικά υψηλά προς το τέλος του έτους. Ο χαλκός δε, αναδείχθηκε το βιομηχανικό μέταλλο με την καλύτερη επίδοση στο χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου (LME).

Στο μεταξύ, νέες πηγές ζήτησης κάνουν την εμφάνισή τους, με τα data centers και τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης να εξελίσσονται σε κορυφαίους καταναλωτές μετάλλων όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο. Επιπλέον, η αύξηση των αμυντικών δαπανών σε Αμερική και Ευρώπη ενισχύει σημαντικά τη ζήτηση για αλουμίνιο, τιτάνιο, χαλκό και ειδικά κράματα.

Και όπως συμβαίνει πάντα, οι κρίσιμοι ορυκτοί πόροι διαμορφώνουν ένα νέο γεωπολιτικό σκηνικό, καθώς οι χώρες που τους διαθέτουν προσπαθούν να τους αξιοποιήσουν κατά το δοκούν αλλά και να δημιουργήσουν αποθεματικά. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που εφάρμοσε η Κίνα, ενώ παρόμοιες κινήσεις καταγράφονται και στην τεχνολογία και το εμπόριο. Γι’ αυτό άλλωστε και οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας έχουν περάσει από χίλια κύματα τα τελευταία χρόνια…

Στις ΗΠΑ, το Πεντάγωνο επιχειρεί να αποκτήσει κρίσιμα ορυκτά αξίας έως 1 δισ. δολαρίων, μεταξύ των οποίων κοβάλτιο, αντιμόνιο, ταντάλιο και σκάνδιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την υπερβολική εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή όπως η Κίνα. Ομοίως, η Ε.Ε. προχωρά στην υλοποίηση του σχεδίου RESourceEU Action Plan, για την αποθήκευση κρίσιμων πόρων και πρώτων υλών για την Πράσινη μετάβαση και την Άμυνα και πρωτοβουλίες που ξεκινούν μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με την ING, η νέα εποχή για τις αγορές των μετάλλων θα διαμορφωθεί από τις διαφοροποιημένες πηγές ζήτησης, που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση, την άμυνα και τις ψηφιακές υποδομές, από τις εξελίξεις στην πλευρά της προσφοράς, με έντονο το γεωπολιτικό στοιχείο και από την αυξημένη μεταβλητότητα εξαιτίας των διεθνών συγκρούσεων και της απανθρακοποίησης. Οι επενδυτές που θα κατανοήσουν καλύτερα τους εν λόγω καταλύτες θα έχουν μία τεράστια ευκαιρία για εξαιρετικές επιδόσεις το 2026.