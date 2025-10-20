Ποιος ανέχεται τον αυταρχισμό Κωνσταντοπούλου;

Υποθέτω ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν θα δεχτεί άλλη πρόσκληση σε τηλεοπτική συνέντευξη. Αν το κάνει θα μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχει προσυμφωνήσει στις ερωτήσεις που επιτρέπει να της απευθύνουν οι δημοσιογράφοι.

Βέβαια, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του προσωπικού κόμματός της, καλείται στα μήντια κάθε δεύτερη μέρα, εμφανίζεται πάντα γελαστή και με μπρίο απαντά στις ερωτήσεις που της απευθύνουν επί μακρόν, όπως άλλωστε κάνει, με κάθε ευκαιρία και στη Βουλή στην οποία μίλησε επί 1 ώρα και 20 λεπτά καταπατώντας κάθε έννοια του κανονισμού του Ημικυκλίου.

Υποθέτω επίσης πως οι δημοσιογράφοι που αναπόφευκτα, κάποια στιγμή, θα της πάρουν μια επόμενη συνέντευξή της, το πρώτο που θα την ρωτήσουν θα είναι το ίδιο με εκείνο που την ρώτησε η συνάδελφος Μαυραγάνη.

Κακώς, πάντως, διαμαρτύρεται η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η ίδια που έχει διατάξει με αυτή τη σειρά το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, όταν με συνέπεια απειλεί τον Αλέξη Τσίπρα. Το έκανε στον ΣΚΑΪ, στις 28 Αυγούστου, λέγοντας: «Πώς θα το λένε το νέο κόμμα ξέρετε; «Το Λαγούμι». Στο ίδιο τηλεσταθμό είχε στις 27 Μαρτίου χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τη σχετική έκφραση λέγοντας: «Ο κ. Τσίπρας είναι σε ένα λαγούμι και καλά θα κάνει να παραμείνει εκεί. (...) Και πιστεύω ότι όσο είμαι εγώ εδώ, σε αυτό το λαγούμι θα παραμείνει.»

Άρα, και θέλει, και προκαλεί τον σχολιασμό Τσίπρα. Ακόμη και ο πατέρας της Νίκος, παλαιός αργηγός στον ίδιο πολιτικό χώρο, είπε με αίσθημα αυτοκριτικό για τον Τσίπρα: «έχω κι εγώ τις ευθύνες μου γιατί τον στήριξα, γιατί δεν έβλεπα τα στοιχεία του παλαιού αμοραλισμού, που τώρα εμφανίζεται ως δήθεν νέος πατριωτισμός».

Υπάρχουν οικογενειακές τύψεις; Δεν εξόφλησε το γραμμάτιο όταν την έβαλε, από το πουθενά, στην συγκυβέρνηση με τον Καμμένο;

Εξάλλου, όταν θα κυκλοφορήσει, τέλη Νοεμβρίου, το βιβλίο Τσίπρα και, αναπόφευκτα, θα εξηγεί τι τον έκανε να επιλέξει την Ζωή για ένα κρίσιμο πόστο, όπως αυτό της Προεδρίας του Κοινοβουλίου, το 3ο πολιτειακό αξίωμα. Όπως θα διηγείται τι τράβηξε, αυτός και άλλοι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από τις εκκεντρικότητες, τις αυθαιρεσίες και, μετά το δημοψήφισμα, την κακεντρέχεια και υπονόμευση του ιδίου και της παράταξης που την ανέδειξε, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θα ασχοληθεί με όσα θα ξεμυτήσουν από το «λαγούμι»; Αστεία πράγματα.

Όλα γίνονται για έναν και μόνον λόγο: για να πιστεύουν οι αγνοί και άδολοι υποστηρικτές της Κωνσταντοπούλου ότι μόνον αυτή τα βάζει με το σύστημα. Όλα για το κτίσιμο μιας καλής θέσης στις δημοσκοπήσεις. Δεν τα πάει κι άσχημα άλλωστε, παρόλο που κατρακυλά σταθερά από τότε που έχασε την συμπαράταξη της κυρίας Καρυστιανού.

Στα παραλειπόμενα όμως, ο αυταρχισμός, βασικό στοιχείο της προσωπικότητάς της και των ιδεών που πρεσβεύει. τον οποίο δεν κατάφερε να τιθασεύσει προχθές, λέει πολλά περισσότερα για όσα θα συμβούν αν ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου ξαναβγεί από το «λαγούμι» της άφρονος αντιπολίτευσης για να αναλάβει κρίσιμη θέση στα πράγματα της χώρας.

Μέχι τότε κι επειδή όπως επισήμως δήλωσε μετά τον αφηνιασμένο αυταρχισμό της σε βάρος της δημοσιογράφου και του τόσο φιλόξενου προς αυτήν δημοσιογραφικού συγκροτήματος, «η δική μου ύπαρξη και δράση δεν γίνεται για τις συνεντεύξεις αλλά για τον κόσμο» θα ήταν ορθόν και δημοκρατικό να κάνει πολύν καιρό μέχρι να ξαναδεί μικρόφωνο και κάμερα. Μέχρι να ζητήσει συγγνώμη για τον άγριο αυταρχισμό της. Είναι και θέμα τιμής!