Ώρα να γυρίσουν στα χωράφια τους

Υπό κανονικές συνθήκες, οι αγρότες οφείλουν να άρουν τον αποκλεισμό των πόλεων. Όλοι έχουμε καταλάβει τα βασικά τους προβλήματα. Όλοι έχουμε καταλάβει πως όταν ζητούν τα χρήματά «τους», στην πραγματικότητα ζητούν να τους μεταβιβαστούν εδώ και τώρα τα δικά μας χρήματα. Δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά δεν πρέπει ο λογαριασμός να μεγαλώνει περισσότερο επειδή κάποιοι αγρότες έχουν υποκύψει στις κομματικές γραμμές.

Υπάρχει, προφανώς, και η άλλη όψη του νομίσματος. Δουλειά της κυβέρνησης είναι να γνωρίζει τα προβλήματα κάθε οικονομικού τομέα, κάθε ιδιαίτερο ζήτημα κάθε προϊόντος και να έχει προβλέψει λύσεις και να μην περιμένει να λάβει mail από το συντονιστικό των μπλόκων. Οι λύσεις πρέπει να είναι αποδοτικές και εφόσον αυτό συμβαίνει, πιστεύω ότι θα τις δεχόντουσαν όλοι οι αγρότες. Δουλειά του αρμόδιου υπουργείου είναι να γνωρίζει την κατάσταση των αγορών αγροτικών προϊόντων, οι οποίες έχουν βυθιστεί και να έχουν λάβει κάποια μέτρα, επαρκή κατά το μέτρο του δυνατού. Χρειαζόμαστε ένα κράτος γνώσεων, ικανό να προβλέπει και αποτελεσματικό στα μέτρα που εφαρμόζει.

Το αγροτικό ζήτημα είναι, ταυτόχρονα, υπόθεση μακροοικονομικών επιλογών, ακόμη και γεωπολιτικών διλημμάτων αλλά και μικροοικονομικής διαχείρισης. Ζητούμε από τους αγρότες να συμπεριφερθούν με κριτήρια επιχειρηματικής επιτυχίας. Αν όμως προσπαθήσουν να το κάνουν, πιθανόν οι πάρα πολλοί θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι είναι προτιμότερο να εγκαταλείψουν τη γεωργική και κτηνοτροφική ζωή. Αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν τα επόμενα χρόνια όπως έκαναν και τα πολλά προηγούμενα.

Για να επανέλθουμε στο σήμερα, τα όσα δίνει η κυβέρνηση είναι αρκετά για να αποσύρουν οι αγρότες τα τρακτέρ τους και να κάνουν γιορτές σπίτια τους, μαζί με τους επισκέπτες της επαρχίας. Εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος των χρωστούμενων χρημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μπει στους λογαριασμούς τους και, στις δυο - τρεις επόμενες εβδομάδες οι πληρωμές θα έχουν ολοκληρωθεί.

Θα ήταν άδικο να ισχυριστεί κανείς, αλλά προφανώς θα το σκεφτεί: όσοι σκοπεύουν να μείνουν στα μπλόκα ανεξαρτήτως των παραπάνω θετικών εξελίξεων καθίστανται «ύποπτοι» πώς το κάνουν για πιο ιδιοτελείς λόγους. Όμως, η υπηρέτηση στενού κομματικού συμφέροντος, απολύτως νομιμοποιημένη, δεν μπορεί παρά να έρθει σε σύγκρουση με τα συμφέροντα όλων των άλλων.

Ακόμη χειρότερα αν μεταξύ τους κρύβονται και κάποιοι, το όνομα των οποίων είναι στις αιτήσεις επιδοτήσεων που ερευνώνται περαιτέρω ώστε να είμαστε όλοι σίγουροι, επιτέλους, ότι δεν υπάρχουν σκιές. Αν είναι σίγουροι ότι δικαιούνται τα χρήματα, θα χρειαστεί να περιμένουν όσο χρειαστεί προκειμένου, επιτέλους, να μην μιλάμε πάλι του χρόνου για νέα σκάνδαλα αλά ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από όποια πλευρά και να το δει κανείς, οι αγώνες των αγροτών, επιβεβλημένοι και δίκαιοι σε πολλά σημεία τους, θα υπηρετηθούν καλύτερα εφόσον τα τρακτέρ γυρίσουν εκεί που ανήκουν, στα χωράφια. Ας το σκεφτούν, προτού χάσουν το δίκιο τους.