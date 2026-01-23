Η συμπόρευση της κεντρο-αριστεράς στο κενό: παράδειγμα το αγροτικό

Θα κατανοούσατε αρτιότερα το αδιέξοδο της χώρας αν είχατε παρακολουθήσει τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή με αντικείμενο τη σύσταση της ειδικής επιτροπής που πρότεινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Ξεχώρισα τις εισηγήσεις των τεσσάρων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται στην επέκεινα του κέντρου «Αριστερά» για τα οποία κόμματα μαθαίνουμε δημοσιογραφικώς ότι σκέφτονται να συνεργαστούν για να κυβερνήσουν τη χώρα.

Αφαίρεσα από τις εισηγήσεις τα «περιττά». Δηλαδή την επανάληψη όσων επικριτικών παρατηρήσεων έκαναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης επί σχεδόν 45 ημέρες που πολλοί αγρότες μπλόκαραν με τρακτέρ το εθνικό δίκτυο.

Δεν ασχολήθηκαν καθόλου, σχεδόν, με κάποιες ιδέες και λύσεις, μια μέθοδο για τις συζητήσεις που θα κάνει η Επιτροπή και δεν πρότειναν στόχους για τις εργασίες της. Επανέλαβαν φύρδην μίγδην διάφορα αποσπασματικά στοιχεία όσων υποτίθεται πως γνωρίζουμε για τη δράση εξεταζομένων για σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συμπέρασμα: οι αντιπολιτεύσεις της κεντροαριστεράς δεν έχουν τίποτε οργανωμένο, δομημένο και με κάποια λογική, στο «κεφάλι» τους πλην μιας εξαιρέσεως που θα την σημειώσω στη συνέχεια, να πουν σε μια μάλλον σημαντική συζήτηση στη Βουλή. Όσα έχουν να πουν, τα έχουν πει στα κανάλια και τα ραδιόφωνα.

Απολαύστε τα μόνα που είχαν να πουν για το μέλλον του αγροτικού ζητήματος.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Χνάρης:

«Σας καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με την οποία προτείνουμε τη συγκρότηση εθνικής επιτροπής για την αγροτική παραγωγή και διατροφική ανθεκτικότητα με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα σε τρεις διακριτές φάσεις τις οποίες θα σας εξηγήσω συνοπτικά.

Η πρώτη φάση αφορά τη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής από κορυφαίους ειδικούς και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σε διάστημα τεσσάρων μηνών θα καταρτίσει ένα τεκμηριωμένο σχέδιο για τα ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Ακολούθως στη δεύτερη φάση θα ακολουθήσει εθνικός διάλογος με τη συμμετοχή των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των εκπροσώπων των αγροτών, των συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων ώστε να σχηματιστεί μια εθνική στρατηγική για την αγροτική παραγωγή και τη διατροφική ανθεκτικότητα με συγκεκριμένους στόχους, εργαλεία και χρονοδιαγράμματα.

Τέλος, στην τρίτη φάση, το εθνικό σχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή ούτως ώστε τα κόμματα να προχωρήσουν στην τελική τους τοποθέτηση με στόχο τη διαμόρφωση μιας ευρείας δεσμευτικής συναίνεσης για την επόμενη δεκαετία ώστε η αγροτική πολιτική να αποκτήσει συνέχεια, σταθερότητα, ανθεκτικότητα και προβλεψιμότητα.»

Ο κ. Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ:

«Εμείς θέλουμε δίκαιη ανάπτυξη, όλοι μαζί. Γι’ αυτό και είναι εντελώς υποκριτική η πρότασή σας. Απαιτείται μια αλλαγή του μοντέλου. Πλέον ο αγρότης farm to fork, θα πρέπει να αλλάξει, από το πιάτο στο χωράφι, θα πρέπει να καλλιεργεί αυτό που θέλει η αγορά, πλέον, αλλά με υιοθέτηση ενός διαφορετικού μοντέλου, με στόχευση στο υποκείμενο, ποιος μπορεί να καλλιεργήσει σήμερα. Γι’ αυτό και καταθέτουμε την πρόταση για το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

Ήρθε η ώρα να βάλουμε τον πρωτογενή τομέα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Ήρθε η ώρα να μην αντιμετωπίζεται -με «αι»- το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως κομματικό λάφυρο. Ήρθε η ώρα ο πρωτογενής τομέας να είναι μακριά και πάνω από κομματικές αντιδικίες.»

Ο κ. Μεταξάς του ΚΚΕ:

«Ο αγώνας των αγροτών, των κτηνοτρόφων μπορεί και πρέπει να συναντηθεί με τον αγώνα των υπόλοιπων εργαζομένων σε έναν δρόμο που πραγματικά θα φέρει στο προσκήνιο τους παραγωγούς του κοινωνικού πλούτου και τις ανάγκες τους.

Και αυτός ο δρόμος δεν είναι άλλος από τον δρόμο που προτείνει το ΚΚΕ, όπου η απαλλαγή από τα βιομηχανικά τραπεζικά εμπορικά μονοπώλια συνδυάζεται με την αναβάθμιση της εργασίας στην αγροτική παραγωγή, της ποιότητας ζωής με ελεύθερο χρόνο.

Γιατί ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της κοινωνικής παραγωγής, η κοινωνική ιδιοκτησία με την εργατική τάξη, τον λαό πραγματικά στην εξουσία, το σύστημα του σοσιαλισμού μπορεί να διασφαλίσει για τους γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς όλα τα απαραίτητα ώστε να μπορούν να παράγουν.

Να στηρίζεται επιστημονικά η παραγωγή τους με όλες τις απαραίτητες υποδομές, με εγγυημένες τιμές για όλα τα προϊόντα, διασφαλίζοντας εισόδημα που θα καλύπτει τις ανάγκες τους. Να ανοίξει τον δρόμο για τους εθελοντικά παραγωγικούς συνεταιρισμούς, δίνοντας οριστικά τέλος στη βάσανο της επιβίωσης που σήμερα αποτελεί ατομική υπόθεση για τον βιοπαλαιστή αγρότη και όχι κοινωνική υπόθεση και ευθύνη. Με σύγχρονους όρους δουλειάς, με δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου για όλους, δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, στο ύψος των αναγκών και των απαιτήσεων. Αυτά θα δώσουν ζωή στην ύπαιθρο.»

Ο κ. Ζεϊμπέκ της Νέας Αριστεράς:

«Προτάσσουμε την ανάγκη ενός αναπτυξιακού κράτους που θα είναι σε θέση να χαράζει και να υλοποιεί μια εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη, η οποία θα βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προώθηση του συνεργατισμού, στη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αειφορία, που θα διαθέτει ισχυρές δομές πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών και θα επενδύσει σε υποδομές, που θα ενσωματώνει την καινοτομία, την τεχνολογία και τη γνώση στις πολιτικές του, προωθώντας την αγροτική έρευνα και την διασύνδεσή της με τους παραγωγούς.

Η αγροτική πολιτική θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας και να έχει ως βασική προϋπόθεση τη συνολική πολιτική για την ύπαιθρο που θα σταματήσει την ερημοποίηση της ελληνικής επαρχίας. Ταυτόχρονα, όμως, απαιτείται και μια δέσμη μέτρων που θα απαντήσουν άμεσα στα επιτακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και τον έχουν οδηγήσει σε επικίνδυνη ζώνη βιωσιμότητας, με βασικότερο από αυτά την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, όπως αυτό συνέβη ιδιαίτερα κατά τα έτη 2019- 2023.

Τα υπερπλεονάσματα του Προϋπολογισμού μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανακούφιση των αγροτών, αύξηση του ποσοστού επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης τουλάχιστον στα προμνημονιακά επίπεδα, στήριξη για ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με κίνητρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών καθώς και ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, προνομιακή ένταξη των ΤΟΕΒ σε προγράμματα ενεργειακών κοινοτήτων και χρηματοδότησης για εγκατάσταση σε ΑΠΕ.

Ταυτόχρονα, ως Νέα Αριστερά προτείνουμε πλέγμα μέτρων για την καταπολέμηση των ελληνοποιήσεων, αλλά και συγκεκριμένα μέτρα για την αναζωογόνηση της υπαίθρου και την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικών χεριών, καθώς και μέτρα για την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής.

Προχωρήστε σε ένα ενισχυμένο, δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα ασφάλισης αγροτικής παραγωγής με αλλαγή του κανονισμού και πλήρη κρατική στήριξη του ΕΛΓΑ.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να αναφέρω σε τίτλους κάποιες επιπλέον προτεραιότητες - στόχους για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, διεύρυνση της πιστοποίησης των αγροδιατροφικών προϊόντων, ενίσχυση των συλλογικών μορφών οργάνωσης, ενίσχυση της μεσογειακής διατροφής και της γεωργίας ακριβείας, διαμόρφωση τοπικών πολιτικών, ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, ανάπτυξη μέτρων ενεργητικής προστασίας από την κλιματική κρίση, ανάπτυξη δημόσιων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανεύρεση της έλλειψης ρευστότητας, δημιουργία κέντρων logistics για την προώθηση των εξαγωγών.

Για τον πρωτογενή τομέα της χώρας απαιτείται ένα δημιουργικό σοκ, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός στρατηγικού σχεδίου με προϋπόθεση η Κυβέρνηση πράγματι να θέλει να επιβιώσει ο πρωτογενής τομέας και βέβαια να αποφεύγει η κυβέρνηση…»

Η κυρία Κεφαλά της Πλεύσης:

«Ας μιλήσουμε πρώτα για εξυγίανση και δικαιοσύνη και μετά για βιωσιμότητα και ανάπτυξη. Φέρτε τους αγρότες σε μια μόνιμη επιτροπή -συμφωνούμε απόλυτα- εδώ στη Βουλή, για να ξεκινήσει ένα καινούργιο εθνικό στρατηγικό σχέδιο, εφόσον πρώτα έρθει εξυγίανση και δικαιοσύνη. Πριν από αυτό δεν μπορούμε να λέμε τίποτε, τίποτε άλλο.

Η δέσμευση λοιπόν για δικαιοσύνη, που η Πλεύση Ελευθερίας πιστεύετε ότι θα αφήσουμε να ξεχαστεί, κάνετε λάθος, δεν θα την αφήσουμε να ξεχαστεί. Θα φέρουμε στο φως κάθε έγγραφο και κάθε πτυχή της υπόθεσης και δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η αγροτική επιδότηση σε λάφυρο κομματικών στρατών. Απαιτούμε λοιπόν πλήρη διαφάνεια στις πληρωμές, απόδοση ποινικών ευθυνών σε όσους υπέγραψαν τις παράνομες αναθέσεις και επιστροφή των χρημάτων στους πραγματικούς δικαιούχους. Και μετά βλέπουμε.»

Με την παρατήρηση ότι ο κ. Ζεϊμπέκ ήταν ο μόνος που είχε κάτι να πει που μοιάζει με ένα κάποιο σχέδιο, όλοι οι άλλοι δεν είχαν τίποτε να πουν. Γιατί η αριστερή αντιπολίτευση πάντα τέτοια ήταν: άνευ περιεχομένου, μόνον τίτλοι.

Με κάτι τέτοια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα μείνουν, υποχρεωτικώς, να κυβερνούν όσο προλαβαίνουν και όπως προλαβαίνουν.