Μια εφιαλτική εικόνα για τη διασύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αποτυπώνει η νέα έκθεση της Chainalysis για το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κορυφαίας εταιρείας αναλύσεων blockchain, οι πληρωμές κρυπτονομισμάτων προς ύποπτα συνδικάτα εμπορίας ανθρώπων σημείωσαν «εκρηκτική» κατά άνοδο 85% μέσα σε έναν χρόνο, αποδεικνύοντας ότι το ψηφιακό δουλεμπόριο εξελίσσεται σε μια βιομηχανία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Το «Τρίγωνο του Εγκλήματος» στη Νοτιοανατολική Ασία

Σύμφωνα με πληροφορίες από το CNBC, η έκθεση εντοπίζει το επίκεντρο της δραστηριότητας στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου έχει διαμορφωθεί ένα πρωτοφανές εγκληματικό οικοσύστημα. Τα λεγόμενα «scam compounds» (κέντρα απάτης), ο παράνομος διαδικτυακός τζόγος και τα κινεζόφωνα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος λειτουργούν πλέον ως μια ενιαία, καλοκουρδισμένη μηχανή.

Οι αναλυτές της Chainalysis κατηγοριοποιούν τη δραστηριότητα σε τρεις άξονες:

Διεθνή δίκτυα συνοδείας και πορνείας: Με τζίρους που περιλαμβάνουν «πακέτα VIP» άνω των 30.000 δολαρίων και χρήση stablecoins για ταχύτητα και σταθερότητα.

Εξαναγκαστική εργασία σε κέντρα απάτης: Θύματα στρατολογούνται με ψεύτικες υποσχέσεις για θέσεις εργασίας στην Καμπότζη ή τη Μιανμάρ και καταλήγουν να εκβιάζουν πολίτες στη Δύση μέσω «ρομαντικών απατών» (romance scams).

Διακίνηση υλικού παιδικής κακοποίησης (CSAM): Μια σκοτεινή αγορά που εκμεταλλεύεται την ανωνυμία νομισμάτων όπως το Monero.

Η «μετανάστευση» στο Telegram και το ξέπλυμα των $16 δισ.

Κομβικό ρόλο στην εξάπλωση αυτών των δικτύων παίζει το Telegram. Η πλατφόρμα έχει αντικαταστήσει τα παλαιότερα φόρουμ του darknet, επιτρέποντας στους εγκληματίες να λειτουργούν με τη λογική «εξυπηρέτησης πελατών», να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους και να συντονίζουν πληρωμές παγκοσμίως με ελάχιστες τριβές.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το στοιχείο ότι τα κινεζόφωνα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος διακίνησαν μέσω κρυπτονομισμάτων περίπου 16,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Η κλίμακα είναι τρομακτική: μόλις πέρυσι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέσχεσε 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin από ένα και μόνο κέντρο απάτης στην Καμπότζη.

Η διαφάνεια ως όπλο των Αρχών

Παρά τη ζοφερή εικόνα, ο αναλυτής της Chainalysis, Τομ Μακλούθ, επισημαίνει μια χαραμάδα αισιοδοξίας: η δημόσια φύση του blockchain προσφέρει «άνευ προηγουμένου ορατότητα». Οι αρχές μπορούν πλέον να παρακολουθούν τις ροές χρήματος και να εξαρθρώνουν δίκτυα που στο παρελθόν θα παρέμεναν αόρατα.

Ωστόσο, η πρόκληση παραμένει τεράστια. Όσο η υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων μεγαλώνει, τόσο οι εγκληματικές οργανώσεις θα εφευρίσκουν νέες μεθόδους για να εκμεταλλεύονται την τεχνολογία, μετατρέποντας την ψηφιακή καινοτομία σε εργαλείο ανθρώπινης εκμετάλλευσης.