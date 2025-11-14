Το sell-off στις αγορές «ρίχνει» και το bitcoin - Σε χαμηλό έξι μηνών, με απώλειες άνω του 7%

Το μεγάλο κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές τις τελευταίες μέρες επηρεάζει έντονα και τα κρυπτονομίσματα, με το bitcoin να φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών για την Παρασκευή.

Στις 14:30 (ώρα Ελλάδας), το μεγαλύτερο crypto του κόσμου υποχωρούσε 7,1% στα 95.882 δολάρια, κινούμενο προς την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών.

Το bitcoin καταγράφει απώλειες περίπου 24% από τα ιστορικά υψηλά που είχε εμφανίσει στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι απώλειες έρχονται εν μέσω του γενικού sell-off στα περισσότερα assets καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται προβληματισμένοι για τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ενόψει της ερχόμενης συνεδρίασης της νομισματικής επιτροπής της Fed (FOMC) μέσα στο Δεκέμβριο, οι αναλυτές είναι «διχασμένοι» για το εάν θα υπάρξει μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με τις εν λόγω πιθανότητες να βρίσκονται στο 51,4%.

Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 66,9% και πριν από ένα μήνα ήταν στο 94,4%, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.