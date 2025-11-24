Προσπάθεια για ανάκαμψη στο bitcoin - «Κλείνει» ο χειρότερος Νοέμβριο στα χρονικά;

Προσπάθεια ανάκαμψης σημειώνει για τη Δευτέρα το bitcoin, μετά από τις μεγάλες απώλειες που κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα του κόσμου, οδεύοντας προς το χειρότερο κλείσιμο Νοεμβρίου στα χρονικά.

Μετά από τις 07:30 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), το bicoin ανέβαινε 1,38% στα 87.503 δολάρια, έχοντας πλησιάσει πρόσκαιρα τα επίπεδα των 88.00 δολαρίων.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή το μεγαλύτερο crypto στην αγορά «βούτηξε» έως και 80.553 δολάρια.

Το Boomberg ανέφερε πως η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων βρίσκεται σε έντονη ύφεση, παρά την αυξανόμενη υιοθέτηση από θεσμικούς επενδυτές και μια σειρά από πολιτικές νίκες που προώθησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι πρώτες συναλλαγές σήμερα δείχνουν μια μικρή αδυναμία, αλλά οι κινήσεις είναι αρκετά μικρές και εντός των φυσιολογικών διακυμάνσεων», δήλωσε η Καρολίν Μαρόν, συνιδρυτής της Orbit Markets.

Το bitcoin είναι πιθανό να διαπραγματευτεί σε εύρος 80.000-90.000 δολαρίων καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς η αγορά αναζητά ενδείξεις για την επικείμενη απόφαση της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σχετικά με τα επιτόκια, πρόσθεσε.

Χωρίς μια ανατροπή της κατάστασης, ο Νοέμβριος θα γίνει ο χειρότερος μήνας για το bitcoin από τότε που μια σειρά από εταιρικές καταρρεύσεις συγκλόνισαν την αγορά κρυπτονομισμάτων το 2022, μια καταστροφή που κορυφώθηκε με την κατάρρευση της FTX του Σαμ Μπανκμαν-Φρίντ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τα 85.200 δολάρια ως βασικό επίπεδο στήριξης μετά την κατάρρευση της περασμένης εβδομάδας, δήλωσε η Ρέιτσελ Λουκας, αναλύτρια της BTC Markets.

«Τα τεχνικά και μακροοικονομικά εμπόδια κυριαρχούν επί του παρόντος έναντι των θεμελιωδών μεγεθών, αλλά η ιστορία δείχνει ότι αυτές οι εκκαθαριστικές αναταράξεις συχνά προηγούνται ανακάμψεων, εάν δεν υπάρξουν νέες αναταράξεις», πρόσθεσε.