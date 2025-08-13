Κρυπτονομίσματα

Η εταιρεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bullish αποτιμήθηκε σε περίπου 13,16 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά την άνοδο των μετοχών της πάνω από 143% κατά το ντεμπούτο του στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) την Τετάρτη, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον τομέα και βελτιώνοντας τις προοπτικές για μελλοντικές εισαγωγές στην Wall από άλλες εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η μετοχή άνοιξε στα 90 δολάρια έναντι της αρχικής τιμής δημόσιας προσφοράς των 37 δολαρίων.

Η μητρική του ιστότοπου CoinDesk συγκέντρωσε 1,11 δισεκατομμύρια δολάρια στην αρχική δημόσια προσφορά της, αποτιμώντας την εταιρεία σε 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η Bullish παρουσιάστηκε με μια ελκυστική αρχική αποτίμηση και οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν με επιθετικές προσφορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πριν από την αρχική δημόσια προσφορά», δήλωσε ο Τζεφ Ζελ, ανώτερος αναλυτής έρευνας στην IPO Boutique.

Μια σειρά από ρυθμιστικές νίκες υπό την προ-κρυπτογραφική κυβέρνηση του Λευκού Οίκου, η υιοθέτηση από εταιρικά ταμεία και οι εισροές ETF έχουν ωθήσει τους επενδυτές να αγκαλιάσουν την κάποτε περιφρονημένη κατηγορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, οδηγώντας το bitcoin σε επίπεδα ρεκόρ.

Ο διαχειριστής χρηματιστηρίου Gemini και η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Grayscale είναι επίσης μεταξύ των εταιρειών κρυπτονομισμάτων που έχουν υποβάλει εμπιστευτικά αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

«Σήμερα εισήχθημε στο χρηματιστήριο και υπάρχουν πολλές άλλες εταιρείες που θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μας, και πιστεύω ότι αυτό είναι καθαρά επωφελές, διότι προσφέρει στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές όσον αφορά τον τρόπο πρόσβασης σε αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο πρόεδρος της Bullish, Κρις Τάιρ, σε συνέντευξή του στο Reuters.

Η Bullish βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας διετούς διαδικασίας για την απόκτηση άδειας εικονικού νομίσματος, γνωστής ως «BitLicense», στη Νέα Υόρκη, η οποία θα επιτρέψει στην εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στην πολιτεία, δήλωσε ο Τάιρ.

Η BitLicense απαιτεί από τις εταιρείες να συμμορφώνονται με απαιτήσεις που σχετίζονται με την αναγνώριση των πελατών, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το κεφάλαιο.

Η Bullish, που υποστηρίζεται από τον Πίτερ Θιελ, σχεδιάζει να μετατρέψει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων από την IPO σε stablecoins — ένα τμήμα του χώρου των κρυπτονομισμάτων που έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το Genius Act, δημιουργώντας ένα ρυθμιστικό καθεστώς για τα κρυπτονομίσματα που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο.