Η στοχοποίηση κατόχων κρυπτονομισμάτων υψηλής καθαρής αξίας έχει βοηθήσει τους Βορειοκορεάτες χάκερς να αποσπάσουν περισσότερα από 2 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με ερευνητές, όπως αναφέρει το BBC.

Οι κλοπές αυτές αποτελούν ρεκόρ για τους χάκερς που συνδέονται με το καθεστώς, οι οποίοι πλέον αντιστοιχούν περίπου στο 13% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Τα τελευταία χρόνια, επιχειρησιακές ομάδες όπως η Lazarus Group έχουν επικεντρωθεί σε επιθέσεις εναντίον εταιρειών κρυπτονομισμάτων, προκειμένου να αποσπάσουν μεγάλα ποσά ψηφιακών νομισμάτων.

Ωστόσο, ερευνητές της εταιρείας Elliptic προειδοποιούν ότι οι εύποροι ιδιώτες που διαθέτουν κρυπτονομίσματα έχουν καταστεί ολοένα και πιο ελκυστικοί στόχοι, καθώς συχνά δεν διαθέτουν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις.

Οι δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρουν ότι τα κλεμμένα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και πυραύλων της Βόρειας Κορέας.

Ο Δρ Τομ Ρόμπινσον, επικεφαλής επιστήμονας της Elliptic, δηλώνει ότι η στοχοποίηση ιδιωτών – η οποία είναι λιγότερο πιθανό να αποκαλυφθεί – σημαίνει πως ο πραγματικός αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων που πραγματοποιεί η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να είναι ακόμη υψηλότερος.

«Πολλές άλλες κλοπές πιθανότατα δεν έχουν αναφερθεί και παραμένουν άγνωστες, καθώς η απόδοση μιας κυβερνοκλοπής στη Βόρεια Κορέα δεν είναι ακριβής επιστήμη», εξηγεί.

«Γνωρίζουμε πολλές άλλες περιπτώσεις που φέρουν κάποια χαρακτηριστικά δραστηριότητας συνδεδεμένης με τη Βόρεια Κορέα, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να αποδοθούν με βεβαιότητα», προσθέτει.

Η πρεσβεία της Βόρειας Κορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο προσεγγίστηκε για σχόλιο αλλά δεν απάντησε άμεσα. Στο παρελθόν, το καθεστώς έχει αρνηθεί κάθε ανάμειξη σε κυβερνοεπιθέσεις.

Η Elliptic και άλλες εταιρείες, όπως η Chainalysis, είναι σε θέση να παρακολουθούν τη διακίνηση των κλεμμένων κεφαλαίων – όπως Bitcoin και Ethereum – μέσω της δημόσιας λίστας συναλλαγών στο blockchain.

Με τα χρόνια, οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει συγκεκριμένα μοτίβα στις μεθόδους και τα εργαλεία που προτιμούν οι Βορειοκορεάτες χάκερς.