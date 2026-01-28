Ο Λευκός Οίκος παρεμβαίνει στη σύγκρουση τραπεζών - crypto για τα stablecoins

Ο Λευκός Οίκος θα συναντηθεί την ερχόμενη Δευτέρα με στελέχη από τον τραπεζικό κλάδο και τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων για να συζητήσουν μια πορεία προς την κατεύθυνση μιας ιστορικής νομοθεσίας για τα κρυπτονομίσματα, η οποία έχει καθυστερήσει λόγω σύγκρουσης μεταξύ των δύο ισχυρών τομέων, δήλωσαν τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σύμφωνα με το Reuters.

Η συνάντηση που διοργανώνεται από το συμβούλιο κρυπτονομισμάτων του Λευκού Οίκου θα περιλαμβάνει στελέχη από διάφορες εμπορικές ομάδες και θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τα επιτόκια και άλλες ανταμοιβές που μπορούν να προσφέρουν οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων στις κατοχές πελατών σε tokens συνδεδεμένα με το δολάριο, γνωστά ως stablecoins, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο θα μπορούσε να βοηθήσει τις βιομηχανίες να καταλήξουν σε συμβιβασμό και υπογραμμίζει πόσο πρόθυμη είναι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να περάσει τη νομοθεσία μέχρι το τέλος.