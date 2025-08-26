Ο Καναδάς εξετάζει τις επιδοτήσεις σε κρίσιμα μεταλλεύματα

Ο Καναδάς συνεργάζεται με τους συμμάχους του για την ενδεχόμενη χρηματοδότηση συναλλαγών κρίσιμων ορυκτών, παρόμοια με αυτή που πραγματοποίησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ με την MP Materials με σκοπό τη διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας από την Κίνα, όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Τιμ Χότζσον στο Reuters την Τρίτη.

Ο Χότζσον ανέφερε ότι ο βασικός στόχος θα είναι τα ορυκτά που υπόκεινται σε περιορισμούς εξαγωγής από την Κίνα, γεγονός που δυσχεραίνει την παραγωγή σημαντικών τύπων ορυκτών προϊόντων στις χώρες του G7 και του ΝΑΤΟ.

«Η διαφορά με τη συμφωνία της MP Materials είναι ότι το σύνολο της παραγωγής πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς ενδιαφερόμαστε να κάνουμε τέτοιου είδους συμφωνίες σε συνεργασία με τους συμμάχους μας, ώστε να μοιραζόμαστε την παραγωγή μαζί τους», πρόσθεσε.

Η MP Materials ανακοίνωσε στις 10 Ιουλίου ότι είχε συνάψει μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για την ανάπτυξη μιας εγχώριας αλυσίδας εφοδιασμού μαγνητών σπάνιων γαιών και τη μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό.