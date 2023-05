Ισραήλ: Οι Αρχές κατέσχεσαν λογαριασμούς crypto στην Binance που σχετίζονταν με το Ισλαμικό Κράτος

Το Ισραήλ έχει κατασχέσει περίπου 190 λογαριασμούς στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance από το 2021, μεταξύ των οποίων δύο, όπως είπε, συνδέονταν με το Ισλαμικό Κράτος και δεκάδες άλλους, όπως είπε, που ανήκαν σε παλαιστινιακές επιχειρήσεις που συνδέονται με την ισλαμιστική ομάδα Χαμάς, όπως προκύπτει από έγγραφα που δημοσιοποίησαν οι αντιτρομοκρατικές αρχές της χώρας.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (NBCTF) του Ισραήλ στις 12 Ιανουαρίου κατέσχεσε δύο λογαριασμούς Binance και το περιεχόμενό τους, όπως προκύπτει από ένα από τα έγγραφα στον ιστότοπο του NBCTF. Η κατάσχεση έγινε για να «ματαιωθεί η δραστηριότητα» του Ισλαμικού Κράτους και να «μειωθεί η ικανότητά του να προωθήσει τους στόχους του», ανέφερε η NBCTF στον ιστότοπό της.

Το έγγραφο της NBCTF, το οποίο δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την αξία των κρυπτονομισμάτων που κατασχέθηκαν, ούτε πώς οι λογαριασμοί συνδέονταν με το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, ο υπουργός Άμυνας της χώρας μπορεί να διατάξει την κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που το υπουργείο θεωρεί ότι σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Οι ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως έχουν ζητήσει εδώ και καιρό αυστηρότερους ελέγχους στα ανταλλακτήρια crypto για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, από το ξέπλυμα χρήματος έως τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι κατασχέσεις από την NBCTF του Ισραήλ αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις στοχεύουν τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων στις προσπάθειές τους να αποτρέψουν παράνομες δραστηριότητες.

Η Binance, που ιδρύθηκε το 2017 από τον CEO Changpeng Zhao, αναφέρει στον ιστότοπό της ότι εξετάζει τα αιτήματα παροχής πληροφοριών από κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου κατά περίπτωση, αποκαλύπτοντας πληροφορίες όπως απαιτείται από το νόμο.

Η Binance έχει επίσης δηλώσει ότι ελέγχει τους χρήστες για διασυνδέσεις με την τρομοκρατία και «συνέχισε να επενδύει τεράστιους πόρους για την ενίσχυση του προγράμματος συμμόρφωσης», δήλωσε στους Αμερικανούς γερουσιαστές τον Μάρτιο, απαντώντας σε αιτήματά τους για πληροφορίες σχετικά με τη ρυθμιστική συμμόρφωση και τα οικονομικά της Binance.

Σχεδόν όλοι οι 189 λογαριασμοί Binance που κατασχέθηκαν από το Ισραήλ από τον Δεκέμβριο του 2021 ανήκαν σε τρεις παλαιστινιακές εταιρείες ανταλλαγής συναλλάγματος, σύμφωνα με τα έγγραφα της NBCTF.

Οι τρεις έχουν χαρακτηριστεί από το Ισραήλ ως «τρομοκρατικές οργανώσεις», σύμφωνα με κατάλογο στον ιστότοπο της NBCTF, για τη φερόμενη εμπλοκή τους στη μεταφορά κεφαλαίων από τη Χαμάς, η οποία διοικεί το παλαιστινιακό έδαφος της Γάζας.

Τον περασμένο μήνα, η NBCTF ανέφερε σε έγγραφό της ότι είχε κατασχέσει κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 500.000 σέκελ (137.870 δολάρια) από περισσότερους από 80 λογαριασμούς Binance που ανήκαν στις τρεις εταιρείες με έδρα τη Γάζα, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange και Al Wefaq Co. For Exchange.

Οι λογαριασμοί αποτελούσαν ιδιοκτησία "τρομοκρατικών οργανώσεων" ή χρησιμοποιούνταν για "σοβαρό τρομοκρατικό έγκλημα", αναφέρεται στο έγγραφο, χωρίς να διευκρινίζεται. Τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ είχαν ήδη αναφέρει τις κατασχέσεις του Απριλίου.