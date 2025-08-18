Ισχυρές απώλειες στο bitcoin, μετά τα ιστορικά υψηλά - Στα 115.000 δολάρια

Μεγάλη πτώση σημειώνει τη Δευτέρα το bitcoin, καθώς συνεχίζονται οι ρευστοποιήσεις από τους επενδυτές έπειτα από το νέο ρεκόρ που κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου.

Μετά τις 08:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), το bitcoin έπεφτε 1,9% στα 115.669 δολάρια.

Το ether υποχωρούσε άνω του 4% στα 4.300 δολάρια.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη 14 Αυγούστου το bitcoin έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 125.514 δολαρίων, ενώ το ether την ίδια ημέρα έφτασε στα 100 δολάρια από το δικό του ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει τον Νοέμβριο του 2021.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση των cryptos βρέθηκε τη Δευτέρα στα 3,9 τρισ. δολάρια ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε ξεπεράσει τα 4 τρισ.

Τα κρυπτονομίσματα έχουν σημειώσει ισχυρή άνοδο τους τελευταίους μήνες μετά από μια σειρά θεσμικών επενδύσεων με επικεφαλής τις λεγόμενες εταιρείες διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (εισηγμένες εταιρείες που έχουν ως σκοπό τη δημιουργία αποθεμάτων κρυπτονομισμάτων).

Η αγορά «έχει σημειώσει συνεχή ρευστοποίηση κερδών από το νέο ιστορικό υψηλό που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε στο Bloomberg η Καρολάιν Μορόν, συνιδρύτρια της Orbit Markets, προσθέτοντας ότι «η δυναμική πίσω από την έκρηξη των κρυπτονομισμάτων φαίνεται να χάνει τη δυναμική της».