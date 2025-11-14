Η Κομισιόν πιέζει για να αποκτήσει η ρυθμιστική αρχή των αγορών νέες εξουσίες για την εποπτεία όλων των επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ένωση, μια κίνηση που θα μπορούσε να ανατρέψει τα αποτελέσματα πολυετούς εργασίας των εθνικών εποπτικών αρχών και των επιχειρήσεων για τη ρύθμιση του κλάδου, όπως μετέδωσε το Bloomberg την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα σχέδια που κυκλοφόρησαν από αξιωματούχους της ΕΕ πριν από την ανακοίνωση του επόμενου μήνα προτείνουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ως άμεσο εποπτικό όργανο για όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων.

Θα αναλάβει επίσης την ευθύνη για την αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων.

Επί του παρόντος, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων υποχρεούνται να λάβουν άδεια σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις αγορές κρυπτονομισμάτων (MiCA) του 2023. Μόλις χορηγηθεί, η άδεια αυτή επιτρέπει στις εταιρείες να «διακινήσουν» τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την Ένωση. Μετά από χρόνια προσπάθειας των τοπικών ρυθμιστικών αρχών και των εταιρειών για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, η προθεσμία εφαρμογής λήγει τον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες δεν είναι ακόμη τελικές, η ESMA θα διατηρήσει την εξουσία να αναθέτει καθήκοντα στις εθνικές αρχές, όπου αυτό είναι σκόπιμο.

Τα σχέδια πρέπει επίσης να συμφωνηθούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των κρατών μελών.

«Η επανέναρξη της MiCA σε αυτό το στάδιο θα δημιουργούσε νομική αβεβαιότητα, θα έθετε σε κίνδυνο την καθυστέρηση της διαδικασίας αδειοδότησης και θα αποσπούσε την προσοχή και τους πόρους από το πρακτικό έργο της συνεπούς εφαρμογής», δήλωσε ο Ρόμπερτ Κόπιτς, γενικός γραμματέας της Blockchain for Europe.

Ο ίδιος είπε ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν στενότερη καθημερινή συνεργασία με τις επιχειρήσεις, συμπληρώνοντας τη διασυνοριακή εποπτεία της ESMA. «Εάν, στο μέλλον, η ΕΕ αποφασίσει να διερευνήσει πιο κεντρικά μοντέλα εποπτείας, αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση τη συγκεκριμένη εμπειρία και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του MiCA», πρόσθεσε.