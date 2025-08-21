Η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει για πρώτη φορά τη χρήση stablecoins συνδεδεμένων με το γουάν, προκειμένου να προωθήσει την ευρύτερη υιοθέτηση του νομίσματός της σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Πέμπτη το Reuters, σε μια σημαντική «στροφή» του Πεκίνου απέναντι στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Τα stablecoins είναι ένα είδος κρυπτονομίσματος που έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί σταθερή αξία. Συνήθως είναι συνδεδεμένα με ένα νόμισμα όπως το δολάριο ΗΠΑ και χρησιμοποιούνται ευρέως από τους εμπόρους κρυπτονομισμάτων για τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ token.

Το Κρατικό Συμβούλιο - το υπουργικό συμβούλιο της Κίνας - θα εξετάσει και ενδεχομένως θα εγκρίνει αργότερα αυτό το μήνα ένα σχέδιο δράσης για την ευρύτερη χρήση του νομίσματος σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να καλύψει το χάσμα που έχει δημιουργηθεί από την προώθηση των stablecoins από τις ΗΠΑ, ανέφεραν άτομα με γνώση του θέματος στο πρακτορείο.

Το σχέδιο αναμένεται να περιλαμβάνει στόχους για τη χρήση του κινεζικού νομίσματος στις παγκόσμιες αγορές και να περιγράφει τις ευθύνες των εγχώριων ρυθμιστικών αρχών, ανέφεραν, προσθέτοντας ότι ο χάρτης πορείας θα περιλαμβάνει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη κινδύνων.

Η ανώτατη ηγεσία της χώρας αναμένεται επίσης να συνεδριάσει για μια μελέτη ήδη από τα τέλη του μήνα, με έμφαση στην διεθνοποίηση του γουάν και στα stablecoins τα οποία κερδίζουν έδαφος σε όλο τον κόσμο, ανέφερε μία από τις πηγές.

Σε αυτή τη συνάντηση, οι ανώτεροι ηγέτες είναι πιθανό να προβούν σε δηλώσεις που θα θέσουν τον τόνο για τα stablecoins και θα ορίσουν τα όρια της εφαρμογής και της ανάπτυξής τους στις επιχειρήσεις, ανέφερε η πηγή.

Το σχέδιο εάν εγκριθεί, θα σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγισή της έναντι των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η χώρα απαγόρευσε το εμπόριο και την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων το 2021 λόγω ανησυχιών για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Κίνα επιδιώκει εδώ και καιρό να καταστήσει το γουάν παγκόσμιο νόμισμα, παρόμοιο με το δολάριο ή το ευρώ, αντανακλώντας το βάρος της ως δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Ωστόσο, οι αυστηροί έλεγχοι κεφαλαίων και τα ετήσια εμπορικά πλεονάσματα της χώρας, που ανέρχονται σε τρισεκατομμύρια δολάρια, έχουν λειτουργήσει αρνητικά για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι περιορισμοί αυτοί είναι πιθανό να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο και για την ανάπτυξη των stablecoins , σύμφωνα με συμμετέχοντες στην αγορά.

Τα stablecoins είναι ένα είδος κρυπτονομίσματος που έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί σταθερή αξία. Συνήθως είναι συνδεδεμένα με ένα νόμισμα όπως το δολάριο ΗΠΑ και χρησιμοποιούνται ευρέως από τους εμπόρους κρυπτονομισμάτων για τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ token.

Το μερίδιο του γουάν ως παγκόσμιου νομίσματος πληρωμών, έπεσε στο 2,88% τον Ιούνιο, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με την πλατφόρμα πληρωμών SWIFT. Αντίθετα, το δολάριο ΗΠΑ κατέκτησε μερίδιο αγοράς 47,19%.

Η Κίνα εφαρμόζει αυστηρούς ελέγχους κεφαλαίων για τη διαχείριση των ροών προς και από τα σύνορα, με λίγα προγράμματα σύνδεσης που επιτρέπουν την ανάπτυξη κεφαλαίων σε ορισμένες βασικές υπεράκτιες αγορές, όπως το Χονγκ Κονγκ.

Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τα stablecoins λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο και θεσπίζει ένα κανονιστικό πλαίσιο που συμβάλλει στη νομιμοποίηση των κρυπτονομισμάτων που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο.

Το blockchain επιτρέπει την άμεση, χωρίς σύνορα και 24ωρη μεταφορά κεφαλαίων με χαμηλό κόστος, δίνοντας στα stablecoins τη δυνατότητα να ανατρέψουν τις παραδοσιακές καθημερινές μετακινήσεις χρημάτων και τα διασυνοριακά συστήματα πληρωμών.

Η χρηματοοικονομική καινοτομία, και συγκεκριμένα τα stablecoins, θεωρείται από το Πεκίνο ως ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για τη διεθνοποίηση του γιουάν, εν μέσω της αυξανόμενης επιρροής των κρυπτονομισμάτων που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο ΗΠΑ στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά, σύμφωνα με τις πηγές.

Λεπτομέρειες του σχεδίου αναμένεται να αποκαλυφθούν τις επόμενες εβδομάδες, με τις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής τράπεζας, της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας (PBOC), να αναλαμβάνουν καθήκοντα εφαρμογής, ανέφεραν οι πηγές.

Η μεγάλη εικόνα

Σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, τα stablecoins που υποστηρίζονται από το δολάριο ΗΠΑ κυριαρχούν επί του παρόντος στην αγορά, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 99% της παγκόσμιας προσφοράς.

Στην Ασία, η Νότια Κορέα έχει δεσμευτεί να επιτρέψει στις εταιρείες να εισαγάγουν stablecoins με βάση το γουόν και να αναπτύξουν την απαραίτητη υποδομή, ενώ παρόμοιες πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ιαπωνία.

Η τελευταία αυτή κίνηση έρχεται εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων με την Ουάσιγκτον και της αυξανόμενης χρήσης stablecoins με την εγγύηση του δολαρίου από τους Κινέζους εξαγωγείς.

Τα τελευταία σχέδια του Πεκίνου έρχονται μετά την ανακοίνωση ενός ρυθμιστικού φορέα της Σαγκάης τον περασμένο μήνα ότι πραγματοποίησε συνάντηση με αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να εξετάσουν στρατηγικές απαντήσεις στα

stablecoins και τα ψηφιακά νομίσματα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο σύμβουλος της PBOC Χουάνγκ Γιπίνγκ δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ένα offshore stablecoin σε γουάν στο Χονγκ Κονγκ είναι «πιθανό».

Σύμφωνα με τις πηγές, το Χονγκ Κονγκ και η Σαγκάη θα είναι οι κύριες πόλεις που θα επιταχύνουν την τοπική εφαρμογή του τελευταίου σχεδίου.

Η Κίνα αναμένεται να συζητήσει την επέκταση της χρήσης του γιουάν και ενδεχομένως των stablecoins για το διασυνοριακό εμπόριο και τις πληρωμές με ορισμένες χώρες στη Σύνοδο Κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου στην Τιαντζίν, ανέφεραν οι πηγές.

Η παγκόσμια αγορά stablecoins είναι επί του παρόντος μικρή, περίπου 247 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων κρυπτονομισμάτων CoinGecko. Ωστόσο, η Standard Chartered Bank εκτιμά ότι θα μπορούσε να αυξηθεί σε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028.