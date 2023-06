Κρυπτονομίσματα

Ιδιαίτερες είναι οι αποκαλύψεις για τον αμερικανικό βραχίονα του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου (σε όγκο συναλλαγών) όπως αυτές ξεδιπλώνονται από την αγωγή της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ερευνά τη λειτουργία της ανεξάρτητης Binance.US τουλάχιστον από το 2020, σύμφωνα με δικαστικές καταθέσεις που ήρθαν στη δημοσιότητα.

Η SEC μήνυσε τις αμερικανικές και παγκόσμιες οντότητες της Binance, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Changpeng «CZ» Zhao, ισχυριζόμενη ότι είχαν λειτουργήσει μη εγγεγραμμένο χρηματιστήριο τίτλων. Έκτοτε, η ρυθμιστική αρχή επιδίωξε να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία της Binance.US.

Εάν εγκριθεί, το περιοριστικό διάταγμα θα εμπόδιζε επίσης το ανταλλακτήριο και τα στελέχη του να «καταστρέψουν, να τροποποιήσουν ή να αποκρύψουν σχετικά αρχεία». Η εντολή, εάν χορηγηθεί από το δικαστήριο, θα επιτρέψει επίσης στη SEC να διατάξει «ταχεία ανακάλυψη» πιθανών αποδεικτικών στοιχείων.

Η ρυθμιστική αρχή υπέβαλε αίτηση για έγκριση της πρότασής της με γρήγορες διαδικασίες, λέγοντας ότι ένα γρήγορο αποτέλεσμα θα «διασφάλιζε την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των πελατών και θα αποτρέψει τη διασπορά των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε ξένα κράτη».

Ο λογιστής της SEC, Sachin Verma, είπε στο δικαστήριο ότι η BAM Trading είχε αποφέρει έσοδα 411 εκατ. δολαρίων για μια περίοδο που καλύπτει ελαφρώς περισσότερα από τέσσερα χρόνια, κατά την οποία υπολόγισε επίσης μικτά κέρδη 225 εκατ. δολαρίων. Καθώς δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο, η εταιρεία δεν δημοσιεύει τα οικονομικά της στοιχεία.

Σε μια δήλωση που αναρτήθηκε στο Twitter τη Δευτέρα, η Binance.US ανέφερε ότι είχε συνεργαστεί με καλή πίστη για σχεδόν δυόμισι χρόνια, αλλά πρόσθεσε ότι η αγωγή της SEC ήταν «αβάσιμη και αδικαιολόγητη»

Κατά την κατάθεση της αίτησης οι δικηγόροι της SEC ανέφεραν πως καταγράφονται «χρόνια παραβατικής συμπεριφοράς» από την Binance και τις θυγατρικές της, καθώς και «παραβίαση των νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφυγή ρυθμιστικής εποπτείας και ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με διάφορες χρηματοοικονομικές μεταφορές».

Πέρα από το σημαντικό κύμα αναλήψεων στο ανταλλακτήριο, οι Αμερικανοί πελάτες προεξοφλούν προβλήματα για το ανταλλακτήριο καθώς προσπαθούν να ρευστοποιήσουν γρήγορα τις θέσεις τους και να προχωρήσουν σε ανάληψη κρυπτονομισμάτων. Κορυφαία κρυπτονομίσματα όπως τα BTC, ETH, BNB και άλλα κρυπτονομίσματα στο BinanceUS διαπραγματεύονται με premium σε σύγκριση με την αγορά του Binance. Μεταξύ αυτών, το premium του BTC ήταν περίπου 6,3%, για το ΕΤΗ στα 6,7%. και για το BNB στα 6,4%.

Η ρυθμιστική αρχή ισχυρίζεται επίσης ότι η Binance και ο Zhao «συμμετείχαν στενά στη διεύθυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της BAM Trading στις ΗΠΑ». Για να αποδείξει αυτές τις κατηγορίες η Επιτροπή αναφέρει παράδειγμα πως χρειαζόταν η έγκρισή του ακόμα και για αγορά διαφημιστικών/ προωθητικών hoodies. Στην αγωγή φαίνεται πως χρειαζόταν η έγκρισή του για τα συνήθη επαγγελματικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των ενοικίων, των νομικών εξόδων και των τελών φιλοξενίας στο cloud.

Κεντρικό στοιχείο στη μήνυση της SEC, η οποία κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, είναι ο ισχυρισμός ότι ο Zhao εμπλέκεται στενά με τη χρηματοδότηση της BAM Trading μέσω ενός περίτεχνου δικτύου «εικονικών» εταιρειών, καθώς και με την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας.

Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι ο Zhao και η ομάδα του στην Binance αποφάσισαν να δημιουργήσουν το BAM το 2018 ρητά για να αποφύγουν τον ρυθμιστικό έλεγχο των ΗΠΑ.

Η καταγγελία αναφέρει ότι ο CCO της Binance παραδέχτηκε ευθαρσώς σε άλλον υπεύθυνο συμμόρφωσης της Binance τον Δεκέμβριο του 2018 ότι «λειτουργούμε ως χρηματιστήριο κινητών αξιών χωρίς άδεια στις ΗΠΑ».

Με το σχεδιασμό ενός συμβούλου που ονόμασε τη στρατηγική «Tai Chi», η Binance δημιούργησε ένα δίκτυο εταιρειών που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους. Ένα από αυτά ήταν η BAM, η οποία ήταν εγγεγραμμένη στο Delaware.

Η στρατηγική πίσω από το σχέδιο «Tai Chi» ήταν ότι η BAM θα παρουσιαζόταν ως συνεργάτης με την Binance για να ξεκινήσει ένα συμβατό ανταλλακτήριο ΗΠΑ, το Binance US. Αυτό το ανταλλακτήριο θα διαφημιζόταν ως πλήρως ανεξάρτητο από την Binance και θα χρησιμοποιούσε μόνο την τεχνολογία του ανταλλακτηρίου.

Ο Zhao προσέλαβε την πρώτη Διευθύνουσα Σύμβουλο της BAM, την Catherine Coley, που αναφέρεται στην καταγγελία ως «CEO A BAM».

Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της, ανέφερε η καταγγελία, διευθυνόταν από τον Zhao και τον οικονομικό διευθυντή του.

Η Coley ενημέρωσε τους εργοδότες της ότι η ομάδα της βρισκόταν σε οριακό σημείο και άρχισε να εργάζεται για να προτείνει ένα σχέδιο ανεξαρτησίας που αργότερα ονόμασε «Project 1776» βάσει του οποίου η BAM θα έπαιρνε τον έλεγχο των λειτουργιών της.

Το ανταλλακτήριο προχώρησε στην απόλυσή της το 2020. Τη θέση της έλαβε ο Brian Brooks, ένας πρώην ρυθμιστής τραπεζών που ονομάζεται στη μήνυση ως «Διευθύνων Σύμβουλος Β». Ο Brooks προσπάθησε να μεταφέρει λειτουργίες και τεχνογνωσία στην BAM, αλλά ο Zhao τον απέρριψε και ο Brooks παραιτήθηκε τρεις μήνες μετά την έναρξη της θητείας του.

Η καταγγελία της SEC αναφέρει επανειλημμένα ότι ο Zhao είναι ο βασικός διαχειριστής και για τις δύο εταιρείες και επισημαίνει ότι εξακολουθεί να κατέχει το 81% της Binance US.

Επιπλέον, η Sigma Chain, μια ελβετική εταιρεία που ανήκει στην Zhao, έλαβε περισσότερα από 145 εκατ. δολάρια από την Binance US και κάποια στιγμή ξόδεψε 11 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει ένα yacht.

Εκτός από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, η μήνυση της SEC ισχυρίζεται ότι η Binance έλεγχε τα κρυπτονομίσματα που κατατέθηκαν στο Binance US. Τουλάχιστον έως τον Δεκέμβριο του 2022, η Binance διαχειριζόταν όλα τα κρυπτονομίσματα που σχετίζονται με το Binance US. Επιπλέον, η SEC τονίζει ότι οι πελάτες της Binance στις ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνία ούτε με την Binance, ούτε με την Binance US σχετικά με τη θεματοφυλακή των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η καταγγελία ισχυρίζεται περαιτέρω ότι μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2022 και της 23ης Ιουνίου 2022, η Sigma Chain διαπραγματεύτηκε τουλάχιστον 48 από τα 51 συνολικά περιουσιακά στοιχεία δημιουργώντας εικονικές συναλλαγές με σκοπό την αύξηση του όγκου συναλλαγών.

Η Binance αντιμετωπίζει επίσης μια πολιτική επιβολής του νόμου από την Commodity Futures Trading Commission, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά το ανταλλακτήριο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αυτό δημιουργεί προβλήματα για το ανταλλακτήριο και σε άλλες δικαιοδοσίες. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νότιας Κορέας παρακολουθεί την κατάσταση και ανέβαλε την έγκριση για την απόκτηση του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Gopax από την Binance.