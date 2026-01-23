Η Binance επιλέγει ως βάση την Ελλάδα για την παρουσία της στην Ευρώπη

Την Ελλάδα επέλεξε η Binance ως βάση για την ευρωπαϊκή της παρουσία, καταθέτοντας επίσημα αίτηση αδειοδότησης στο πλαίσιο του νέου κανονισμού Markets in Crypto-Assets (MiCA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως να επανατοποθετηθεί δυναμικά σε μεγάλες και αυστηρά ρυθμιζόμενες αγορές.

Η Binance επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι υπέβαλε αίτηση στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια εθνική αρχή για την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων και αγορών τίτλων. «Έχουμε υποβάλει την αίτησή μας στο πλαίσιο του MiCA και βρισκόμαστε σε ενεργό διάλογο με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι ο κανονισμός αποτελεί «σημαντικό ορόσημο για τον κλάδο, καθώς προσφέρει σαφήνεια, ενισχυμένη προστασία χρηστών και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο υπεύθυνης καινοτομίας».

Η επιλογή της Ελλάδας έρχεται ενόψει της πλήρους εφαρμογής του MiCA εντός του έτους και δίνει στη Binance ένα ρυθμιστικό «πάτημα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος είναι η στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και η συμβολή στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η Binance έχει προχωρήσει στη σύσταση τοπικής εταιρείας συμμετοχών με την επωνυμία Binary Greece, με έδρα την Ελλάδα και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από το καταστατικό της, η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην απόκτηση και διαχείριση συμμετοχών στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στην παροχή χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η αίτηση της Binance εξετάζεται μέσω ταχείας διαδικασίας (fast-track) που έχει ενεργοποιήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τη συνδρομή πέντε διεθνών συμβουλευτικών οίκων, μεταξύ των οποίων οι PwC, Deloitte και KPMG, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία αξιολόγησης και αδειοδότησης.

Η κίνηση αυτή αποτελεί κομβικό βήμα στην προσπάθεια της Binance να αποκαταστήσει την παρουσία και την αξιοπιστία της σε ρυθμιζόμενες αγορές, μετά το ταραχώδες 2023. Την περασμένη χρονιά, η εταιρεία κατέβαλε πρόστιμο και διακανονισμό ύψους 4,3 δισ. δολαρίων στις αμερικανικές αρχές και αποχώρησε από αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. Ο διευθύνων σύμβουλος της Binance, Richard Teng, έχει δηλώσει δημοσίως ότι η συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί πλέον κεντρική προτεραιότητα, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο επανεισόδου της εταιρείας στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάθος χρόνου.