Γιατί η Binance επέλεξε ως ευρωπαϊκή έδρα την Ελλάδα; - Εύσημα για το εργατικό δυναμικό και το προφίλ ασφάλειας

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το εργατικό δυναμικό και το προφίλ ασφάλειας της Ελλάδας της έδωσαν το πλεονέκτημα έναντι των μεγαλύτερων χρηματοοικονομικών κέντρων, όταν η εταιρεία επέλεγε ρυθμιστική έδρα στην Ευρώπη.

Η Binance, η οποία κατέχει περίπου 44 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin στα πορτοφόλια των πελατών της, υπέβαλε τον περασμένο μήνα αίτηση στην Ελλάδα για να λειτουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του συστήματος Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) του εμπορικού μπλοκ. Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων πρέπει να αποκτήσουν άδεια MiCA έως τον Ιούλιο του 2026 για να συνεχίσουν να λειτουργούν στην αγορ, μετέδωσε το Reuters.

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εκδώσει άδεια MiCA, σε σύγκριση με 45 στη Γερμανία και 22 στην Ολλανδία, σύμφωνα με στοιχεία των ρυθμιστικών αρχών, γεγονός που την καθιστά μια ασυνήθιστη επιλογή για τον «κολοσσό» των κρυπτονομισμάτων, ο οποίος έχει περίπου 300 εκατομμύρια χρήστες και έχει την παγκόσμια έδρα του στο Αμπού Ντάμπι.

«Η άδεια είναι αρκετά τυπική σε όλη την Ευρώπη, οπότε πρέπει να εξετάσουμε πολλούς άλλους παράγοντες, είτε κοινωνικούς, είτε σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, είτε θέματα ασφάλειας και προστασίας» είπε ο Τενγκ στο περιθώριο του Φόρουμ GFTN στο Τόκιο. «Η Ελλάδα είναι το μέρος που θεωρούμε ότι θα αποτελέσει μια καλή βάση για την επέκτασή μας στην Ευρώπη».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως η ΕΕ θα αποφασίσει αν η Binance θα λάβει την άδεια μέχρι την προθεσμία του Ιουλίου. Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Νοέμβριο του 2023, έχει επιδιώξει να καταστήσει την Binance το «πιο ρυθμιζόμενο» ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Ο προκάτοχός του και ιδρυτής της Binance, Τσάνπεγνκ Ζάο, ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση των αμερικανικών νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε φυλάκιση σχεδόν τεσσάρων μηνών και πρόστιμο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τενγκ δήλωσε ότι ο Ζάο (αμνηστεύθηκε το 2025 από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ), παρέμεινε ενεργός ως μέτοχος και ότι ο ιδρυτής θα πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με μια πιθανή επιστροφή στην εταιρεία.