«Έσκασε» ένα ακόμα memecoin εξαφανίζοντας εκατομμύρια δολάρια

Φαίνεται ότι οι επενδυτές δεν βάζουν μυαλό. Το ίδιο κόλπο, στήνεται ξανά και ξανά, αφήνοντας πίσω του, θύματα που χάνουν τα λεφτά τους. Και το περίεργο είναι ότι κάθε φορά υπάρχουν πρόθυμοι επενδυτές, που εκστασιάζονται από την αρχική λάμψη της απάτης, οδηγούμενοι στο τέλος στην καταστροφή.

Αυτή τη φορά η απάτη έχει και πολιτικό χρώμα. Αφού το εν λόγω memecoin, δηλαδή ένα κρυπτονόμισμα χωρίς θεμελιώδη αξία, έφερε το όνομα του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς. Το «AdamsCoin» ή «EricAdamsToken», που κυκλοφόρησε με λογότυπο τον ίδιο το πρώην δήμαρχο με το περίφημο χαμόγελο του νικητή, ήταν το εργαλείο της εξαπάτησης.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Έρικ Άνταμ δεν είχε την παραμικρή σχέση με την απάτη. Ωστόσο, ο ίδιος είχε περιβάλλει τόσο το «AdamCoin» όσο και το «EricAdamsToken» με ένα πολιτικό και κοινωνικό αφήγημα, με μηνύματα κατά της παραπληροφόρησης, κατά του αντιαμερικανισμού και υπέρ της ευρύτερης εκπαίδευσης γύρω από την τεχνολογία blockchain.

Το 2024 ο Άνταμς είχε ήδη κατηγορηθεί για δωροδοκία από Τούρκους επιχειρηματίες, για παράνομες εισφορές στην προεκλογική του εκστρατεία, για δωρεάν ταξίδια και για αποδοχή δώρων. Είχε ακολουθήσει έφοδος του FBI στο σπίτι του. Το 2025 οι κατηγορίες έγιναν ακόμα πιο βαριές. Αφορούσαν ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά και συνεργασία με ξένα συμφέροντα. Και μέσα σε αυτό το δυσμενές για τον ίδιο κλίμα, ένα memecoin με το όνομά του εμφανίζεται, εκτοξεύεται, συντρίβεται, εξαϋλώνοντας κεφάλαια επενδυτών και ο ίδιος να μην λέει κουβέντα πριν την καταστροφή και να δικαιολογεί στο τέλος τα αδικαιολόγητα.

Ας δούμε όμως πως λειτούργησε για μία ακόμα φορά, το συγκεκριμένο μοτίβο εξαπάτησης. Η αγορά των memecoins, των κρυπτονομισμάτων χωρίς εσωτερική αξία, είναι μια αγορά που δεν έχει κανόνες, που δεν ελέγχεται από εποπτικές αρχές, ούτε ρυθμίζεται από κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αντιθέτως, λειτουργεί απλά μέσω του πανάρχαιου κανόνα της αγοράς και της ζήτησης. Η απουσία εσωτερικής αξίας και ρυθμιστικής ή εποπτικής αρχής, διαμορφώνει ένα σκηνικό βασισμένο στον ίλιγγο και στον παροξυσμό του εύκολου και γρήγορου κέρδους. Αποτελώντας ένα ελεύθερο πεδίο για χρηματιστηριακές απάτες.

Η διαδικασία ακολουθεί κάποια κλασσικά βήματα. Δημιουργείται το memecoin, στην συγκεκριμένη περίπτωση το «Adamscoin». Αρχίζουν να κινητοποιούνται λογαριασμοί στο Χ, στο TikTok, στο YouTube, στο reddit και στο Telegram με hashtag #AdamsToTheMoon, με το γνωστό πυραυλάκι που υπόσχεται εκτόξευση της τιμής του κρυπτονομίσματος και του token στο φεγγάρι. Με αποτέλεσμα το memecoin να απογειωθεί κατά +1.200% μέσα σε 48 ώρες, με τη συμβολή δεκάδων ψεύτικων crypto λογαριασμών στα μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης, τα γνωστά bots, που υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο memecoin θα ανέβει 100 φορές πάνω. Και έτσι το μαγικό «πάντρεμα» ενός memecoin με μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα όπως είναι ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, έστειλε τη συνολική «αξία» του AdamsCoin, με χαρακτηριστική ευκολία στον ουρανό εν μέσω ενός ξέφρενου αγοραστικού οίστρου.

Αυτό ήταν. Εκείνη τη στιγμή το παιχνίδι τελειώνει. Οι δήθεν αγοραστές εξαφανίζονται, και κάνουν την εμφάνιση τους οι πωλητές, οι οποίοι πωλούν το memecoin σαν να μην υπάρχει αύριο. Με αποτέλεσμα η «αξία» του «EricAdamsToken» να οδηγηθεί από τα $600 εκατ. στις $95 εκατ. μέσα σε τρεις μόλις ώρες και του «AdamsCoin» από τα $18 εκατ. στις $90 χιλιάδες και ακολούθως να μηδενιστεί.

Η μέθοδος αυτή, στην επενδυτική γλώσσα ονομάζεται «pump and dump», δηλαδή «φούσκωμα και ξεπούλημα». Η μέθοδος βασίζεται στην κυρίαρχη ψυχολογική τάση των τελευταίων ετών, τη γνωστή FOMO (Fear Of Missing Out). Δηλαδή τον φόβο να χάσουμε την άνοδο της αγοράς. Μια τάση που βασίζεται στο συναίσθημα και στην αγελαία συμπεριφορά και όχι στον ορθολογισμό και την πειθαρχία.

Ο Έρικ Άνταμ, αρνήθηκε τη συμμετοχή του σε αυτήν καταστροφική διαδρομή. Σε δηλώσεις του, που μεταφέρθηκαν από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι ούτε ο ίδιος, ούτε η ομάδα του κινητοποίησαν επενδυτικά κεφάλαια, ούτε πούλησαν tokens, ούτε ρευστοποίησαν memecoins. Και ότι οι κινήσεις που οδήγησαν στη μεταβλητότητα, έγιναν από έναν «market maker» με στόχο τη διατήρηση ομαλών συνθηκών στις συναλλαγές. Αυτά βέβαια εκ των υστέρων.

Eίναι το AdamsCoin η μοναδική περίπτωση καταστροφής επενδυτικών κεφαλαίων μέσω memecoins; Ασφαλώς και όχι. Το ψεύτικο memecoin του ποδοσφαιριστή Mbappe είχε εξαϋλώσει περίπου $460 εκατ. Το $HEWK της Haliey Welch είχε εξαφανίσει $490 εκατ. Και το $LIBRA είχε προκαλέσει απώλειες της τάξης των $250 εκατ.

Το περίεργο είναι η μέθοδος επαναλαμβάνεται με τον ίδιο και απαράλλακτο τρόπο ξανά και ξανά, εγκλωβίζοντας επενδυτές, οι οποίοι ελπίζουν, ότι «αυτή το φορά όλα θα είναι διαφορετικά». Και στο τέλος δεν είναι. Καθώς τα κεφάλαια τους εξαφανίζονται, με συνοπτικότατες διαδικασίες.