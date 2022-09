Christie's: Δημιούργησε αποκλειστική πλατφόρμα δημοπρασιών NFT

Τη δημιουργία αποκλειστικής πλατφόρμας δημοπρασιών NFT ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Christie's μετά από μια σειρά απολύτως επιτυχημένων δημοπρασιών στο παρελθόν.

Πρόκειται για την πλατφόρμα Chistie's 3.0 που θα επιτρέπει τις δημοπρασίες εξ ολοκλήρου στο δίκτυο του Ethereum, ενώ σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις όλες οι συναλλαγές πριν και μετά την πώληση θα καταγράφονται αυτόματα στο blockchain.

Σημειώνεται ότι σε προηγούμενες δημοπρασίες NFT οι πωλήσεις δεν γίνονταν πάντα σε blockchain ενώ το Chistie's 3.0 επιτρέπει τις συναλλαγές που επιτρέπει τις πληρωμές σε Ether.

The first ever global auction house to host fully on-chain sales: introducing Christie’s 3.0



Built from the ground up together with three leading companies in the Web3 community @manifoldxyz , @chainalysis & @spatialxr. (1/4)https://t.co/3zcQxNtBLy