Βρετανία: «Παράθυρο» από την κεντρική τράπεζα για τη χρήση των stablecoin 

Ως ένα βήμα για αλλαγή στάση της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) προς τη χρήση των κρυπτονομισμάτων «διαβάζονται» από το Reuters οι δηλώσεις που έκανε ο επικεφαλής της Boe, Άντριου Μπέιλι, την Τετάρτη αναφορικά με τη χρήση των stablecoin στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται πως τα stablecoin είναι ψηφιακά token που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν σταθερή αξία. Συχνά υποστηρίζονται από παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως το δολάριο ΗΠΑ ή το δημόσιο χρέος.

Η δημοτικότητά τους έχει αυξηθεί και η ζήτηση τους αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω μετά την ψήφιση του νόμου GENIUS Act στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, ο οποίος θεσπίζει ομοσπονδιακούς κανόνες για τα stablecoin.

Σε συνέντευξη του στους Financial Times, ο Μπέιλι είπε πως θα α ήταν «λάθος να είμαστε κατά των stablecoin ως θέμα αρχής», προσθέτοντας επίσης ότι η κύρια τρέχουσα χρήση τους ως μέσο εισόδου και εξόδου από συναλλαγές κρυπτονομισμάτων δεν ισοδυναμεί με ένα τυπικό μέσο πληρωμής παρόμοιο με το χρήμα.

Ο Μπέιλι επιβεβαίωσε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα δημοσιεύσει ένα έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με τα stablecoin τους επόμενους μήνες.

«Με αυτόν τον τρόπο, θα καθορίσουμε ότι τα ευρέως χρησιμοποιούμενα stablecoin του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς στην BoE, προκειμένου να ενισχυθεί η ιδιότητά τους ως χρήματος», δήλωσε.

Επίσης, έθεσε το ενδεχόμενο «συνύπαρξης τραπεζών και stablecoin και ανάληψης μεγαλύτερου μέρους του ρόλου της παροχής πιστώσεων από μη τραπεζικά ιδρύματα», αλλά δήλωσε ότι μια τέτοια αλλαγή θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά.

Στελέχη του κλάδου των κρυπτονομισμάτων έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την προσοχή που επιδεικνύει η BoE και αναφέρουν ότι τα ζητήματα περιλαμβάνουν τα ανώτατα όρια για τα αποθέματα stablecoin που έχει προτείνει η τράπεζα, το μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποφέρουν τόκους και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει η BoE για να καθορίσει ποια σταθερά νομίσματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της

Ο Μπέιλι ανέφερε ότι τα stablecoin πρέπει να είναι χωρίς κίνδυνο, με περιουσιακά στοιχεία που τα υποστηρίζουν, προστατευμένα από ασφαλιστικά και διακανονιστικά συστήματα, και εύκολα ανταλλάξιμα με μετρητά χωρίς να εξαρτώνται από ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.