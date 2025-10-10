Βρετανία: «Καμπανάκι» από τη Hargreaves Lansdowne για τα crypto - Μην τα περιλαμβάνετε στο χαρτοφυλάκιο σας

Η Hargreaves Lansdowne, η μεγαλύτερη επενδυτική πλατφόρμα της Βρετανίας εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς τους επενδυτές που ελπίζουν να επωφεληθούν από τους χαλαρούς κανόνες για τα κρυπτονομίσματα.

Η μακροχρόνια απαγόρευση που ίσχυε στο Ηνωμένο Βασίλειο και εμπόδιζε τους ιδιώτες επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε crypto exchange-traded notes (ETNs) -δηλαδή σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμους τίτλους συνδεδεμένους με ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία-ήρθη στις 8 Οκτωβρίου.

Οι νέοι κανόνες προκάλεσαν μια προειδοποίηση από την Hargreaves Lansdowne- τη μεγαλύτερη πλατφόρμα επενδύσεων λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο - η οποία προέτρεψε τους Βρετανούς επενδυτές να είναι προσεκτικοί.

«Η άποψη της HL Investment είναι ότι το bitcoin δεν αποτελεί κατηγορία περιουσιακών στοιχείων (assett class) και δεν πιστεύουμε ότι τα crypto έχουν χαρακτηριστικά που να δικαιολογούν την ένταξή τους σε χαρτοφυλάκια με στόχο την ανάπτυξη ή το εισόδημα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο για την επίτευξη των οικονομικών στόχων των πελατών», ανέφερε η Hargreaves Lansdowne σε δήλωσή της.

«Δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν οι υποθέσεις απόδοσης για τα κρυπτονομίσματα και, σε αντίθεση με άλλες εναλλακτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, δεν έχουν εγγενή αξία».

Όταν οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα φέτος ότι η απαγόρευση των ETN θα ανατραπεί, υποστήριξαν ότι η κίνηση αυτή θα υποστηρίξει «την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου». Η κίνηση αυτή χαιρετίστηκε από τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων ως σημαντική πρόοδος για τον τομέα στη Βρετανία.

Η κυβέρνηση αποφάσισε επίσης την Τετάρτη ότι οι επενδυτές θα μπορούν να κατέχουν κρυπτονομίσματα ETN σε μετοχές και μετοχικούς λογαριασμούς ISA, έναν λογαριασμό στον οποίο μπορούν να επενδύονται έως και 20.000 λίρες (26.753 δολάρια) ετησίως χωρίς φόρο.

Πάντως, η Hargreaves Lansdowne προέτρεψε τους επενδυτές να λάβουν υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται με όλα τα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του bitcoin.

«Αν και οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις του bitcoin ήταν θετικές, το bitcoin έχει υποστεί αρκετές περιόδους ακραίων απωλειών και αποτελεί μια εξαιρετικά ασταθή επένδυση — πολύ πιο επικίνδυνη από τις μετοχές ή τα ομόλογα», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της αυτή την εβδομάδα.